高嘉瑜吐苦水「最近很多追殺」：我質詢萊豬後被民進黨視為異類

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，然而財產申報名下卻有2筆建物，4筆土地，引起熱議。她24日在立法院與來參訪的內湖高中學生座談時表示，「自從我質詢萊豬事件之後，一直都被民進黨視為一個異類，最近有很多對我的追殺，大家也覺得是不是從那個事件開始」。

▲高嘉瑜幫學生開講美豬議題。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

高嘉瑜24日在立法院與來參訪的學生座談時，有學生問民進黨對萊豬的看法，她笑稱，「因為我都被說不是民進黨的，所以由她來回答可能會被說不能代表民進黨的看法」，她接著說，食安把關從產地溯源，知道產品的流向，讓想吃的就吃，不想吃的可以不用吃，行政院確實有很多不能說的，例如與美國的經濟國安等關係，與食安之間如何權衡，總統和政府高層會有更多考慮層面，但還是要跟民眾說清楚，台灣現在面對什麼處境，現在必須進口萊豬。

▲高嘉瑜、陳玉珍與學生座談。（圖／記者徐政璿攝）

高嘉瑜解釋，相關美豬牛進口政策是從前總統馬英九執政就延續到現在，那時就答應說要開放萊豬牛，但因為那時民近黨和民間壓力很大，所以擋下萊豬，但美國和台灣的競技談判就停滯，也影響台灣很多產業，當現在很多貿易協定開始簽訂時，台灣被世界拒於門外，台灣不能只有一個台積電，還有很多傳統產業要生存，因此未來不管要加入CPTPP還是BTA，政府必須考量。

「自從我質詢萊豬事件之後，一直都被民進黨視為一個異類」，話鋒一轉，高嘉瑜突然向學生吐苦水表示，最近有很多對她的追殺，「大家也覺得是不是從那個事件開始」。

高嘉瑜表示，他來自基層，問政代表一般民眾想法，就努力去做，大家或許就覺得她不像民進黨，「我覺得沒有什麼是民進黨，我們都是為台灣好，不是只是護航才叫作民進黨，有時候有一些不一樣的聲音可以讓民進黨更好。」

高嘉瑜日前在立法院外交及國防委員會質詢，問開放含萊劑美豬是否為我方主動，當時外交部次長曾厚仁的回答被解讀為「未否認」，引發軒然大波。民進黨隨即緊急澄清，強調美豬進口不是對任何人拋出善意，是整體國家利益考量。外交部則說明，曾厚仁於11月2日回應立委提問時，明確表示「這是我國政府考量整體國家利益的科學決定」。

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗