恐怖醉漢「勒脖」小黃司機痛苦掙扎　開窗對警伸手喊：長官救我！

記者陳雕文／新北報導

「繞路我就殺死你！」台北市一名喝醉的男子凌晨在統領百貨前搭乘計程車往永和方向，沒想到上了福和橋竟開始對司機大小聲，譙三字經還威脅殺司機，甚至出手勒頸！司機快喘不過氣，急中生智把車開到秀朗派出所前，甩開男子的手大喊，「長官！救命啊！」員警見狀立即上前相助，結束恐怖驚魂記。

▲醉漢掐住司機的脖子，司機一邊掙扎一邊開車，非常危險。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，42歲周姓男子本月19日在酒店喝醉，凌晨2點多攔了計程車要回新北市永和，上車後懷疑司機繞路，出言威脅，「如果繞路我就殺死你！」還一直鬼打牆問司機，「你說，在哪裡啊！在哪裡啊！」並夾雜3字經等辱罵的字眼。

司機為了養家，深夜還在開車，只求每一趟都能平安，因此沿途好聲好氣回應周男的無理態度跟提問，並強調已經到福和橋了，結果周男竟動手勒頸，司機難以呼吸，車下橋後開到派出所前喊，「長官！救命啊！」周男還一臉不屑，持續掐著司機的脖子輕聲說，「然後咧？然後咧？」員警見狀立即上前，打開車門抓住周男並說，「過來！過來！下來！放手！」

▲司機下橋後到派出所前，開窗伸手喊，「長官！救命啊！」周男還一臉不屑，持續掐著司機的脖子輕聲說，「然後咧？然後咧？」。（圖／記者陳雕文翻攝）

警員要求周男下車，但他還盧說，「我有付錢啊！」、「我又還沒到家」等語，警員問，「司機你還有要載他（周男）嗎？」司機喘氣咳了幾聲後說，「我不要載！我要告他！」全案依傷害罪移送偵辦。

▼警方制止醉漢行為，司機大口喘氣並咳嗽，事後堅決提告。（圖／記者陳雕文翻攝）