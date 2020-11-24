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高嘉瑜「當3屆才買房」　北市議員薪資入帳單曝光月領13萬

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▲▼台北市議會議員研究費入帳單。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市議會議員研究費入帳單。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，結果被踢爆財產申報名下有2筆建物、4筆土地，雖然她強調自己大學工作至今22年，擔任3屆台北市議員後才開始買房，但外界仍熱議不斷，網友們也好奇立委與議員的薪資。

根據《ETtoday新聞雲》取得台北市議員研究費入帳單顯示，台北市議員領取的薪資，項目叫做「法令研究費」，每個月有13萬2760元，但需扣掉所得稅與健保等費用。

熟悉內情人士指出，北市議員法令研究費為13萬2760元，但扣除所得稅和健保費，實領金額因人而異。

另外，開議期間出席會議，會有另一筆出席費、交通費與膳食費的收入，依條例分別為每日1000元、1000元與450元，因此加總起來每天的出席費是2450元，開議期間，每個月會另有一筆約7萬元不等的出席費收入。

內情人士說，儘管法令研究費用看起來很高，議員還有每月2萬元的「為民服務費」補助，但因2萬元包括議員服務處租金、助理設備與紅白帖等雜支，實際支出往往需由法令研究費再回補所有開銷，因此議員所得並不如外界所想。

至於外界質疑的總額24萬元「議員助理費」，並不會直接進議員口袋，而是由議會直接撥付助理帳戶，避免衍生弊端。

面對外界開始好奇的議員薪資，內情人士說，根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第3條，「地方民意代表每月得支給之研究費，不得超過下列標準，直轄市議會議員參照直轄市政府所屬一級機關首長本俸、專業加給及主管職務加給」。

《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》第4條也規定，地方民意代表依法開會期間，得支給「出席費、交通費及膳食費，不得超過下列標準，出席費每人每日支給新台幣1000元，交通費每人每日支給新台幣1000元，膳食費每人每日支給新台幣450元」。

▲▼台北市議會議員研究費、為民服務費、出席費。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市議會議員開議期間另有出席費，每天2450元。（圖／記者袁茵翻攝）

▲▼台北市議會議員研究費、為民服務費、出席費。（圖／記者袁茵翻攝）

▲台北市議會每月補助2萬元為民服務費可使用細項。（圖／記者袁茵翻攝）

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