馬國女大生家屬怒：校方撤協尋文　長榮：配合警方防歹徒知細節

▲馬國鍾姓女大生遭性侵殺害，家屬要求國賠，台南市長黃偉哲表示願意協助。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁育誌性侵殺害，死者家屬11月23）日召開記者會指出，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成要求國賠，並要求對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序爭取引渡罪犯，台南市長黃偉哲對此表示，願意協助家屬來做國賠申請，對於這個不幸事件覺得不捨不忍。

台南市長黃偉哲指出，注意到大馬鍾姓女學生家屬的律師提出要求，台灣這邊要進行國賠，這點市府願意協助家屬來做國賠申請，市府對於這個不幸事件覺得不捨不忍，也應該要對於他們家屬的心願能夠加以協助。

黃偉哲說，家屬希望兇手要判死刑，不然的話希望引渡到馬來西亞去，在這一點我們希望法院，也期待法院的判決要符合社會上共同的期待，因為司法是要顧及人民感情，也就是對於十惡不赦的人事實上很難再加以教化，我們期待司法的判決要符合民眾對於這件令人髮指案件的期待。

▲馬國鍾姓女大生遇害後，同學好友日前主辦追思會，校方予全力支持，黃偉哲亦出席悼念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，死者父親鍾偉國選在鍾女的母校「衞理畢理學院」召開記者會，與律師葉海量一同出席，指出已在台灣提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟（按中華民國民事法假扣押522條第1項）、11月12日提出死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

葉海量公開蔡英文給死者家屬的道歉信內容，其中提及「因為我們的疏失，讓您們失去愛女」，他們認為這段話代表蔡英文承認是台灣的疏忽讓鍾女遇害，「這意味（台灣）在民事和刑事上沒有被推諉的任何理由」。

▲馬國鍾姓女大生遇害後，同學好友日前主辦追思會，校方予全力支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉海量也說，梁育誌用繩索拉走鍾女並勒斃就是「蓄意致死」，無教化可能，「擁有精神問題的人是不會有預謀、心思縝密、謊話連篇的行為模式」，既然蔡英文已承認是台灣的疏失，那希望台灣檢調機構的審判以極刑（死刑）為標準，「來符合馬來西亞人民、家屬及台灣社會的要求和意願」。

▲台南歸仁警方與巡守隊，對長榮大學校區周邊加強巡邏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉海量表示，如果台灣不能滿足要求，家屬將毫不猶豫、不惜一切代價地透過馬國司法程序，提出引渡罪犯的動作。他們已指示林瑞成律師跟進案情發展，懇求蔡英文確保解剖、驗屍結果都能如實呈報，不要讓吃案的情況發生。

葉海量指出，蔡英文承認台灣的疏忽，台南警方又有吃案嫌疑（陳姓女大生9月30日就受到梁男襲擊，歸仁分局大潭派出所接到報案後未開立三聯單），且區公所在事發後緊急修復路燈，這些都足以構成台灣要賠償的證據。葉海量也提到長榮大學是否有疏失責任，校方在陳女報案後沒有任何處置、沒有提醒學生，到了鍾女失蹤時，還要學生撤下協尋的貼文，「長榮大學相關人員現在都以自請調、辭職規避相關刑、民事責任，我們想知道，這是否是學校及相關人士所給予的責任定調，以及給家長的交待？」

長榮大學對此回應指出，2020年10月29日晚間，學校接獲警方指示，因為擔心歹徒從各種管道獲得更多資訊，會增加辦案的困難度。因此，學校配合警方向Dcard 板主提出申請撤文。另有關學校的後續責任定調，已經配合教育部進行調查當中，學校會深自檢討，並立即改善。此外，學校在校園安全改善措施部分都持續發布在學校網頁「校園安全」專區中，供大家隨時監督與檢視，感謝大家關心。

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