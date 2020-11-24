馬國女大生命案聲請國賠　訴訟若瞄準「這一點」較易成案

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案，死者家屬將提出國賠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

24歲馬來西亞鍾姓女大生10月在台遭梁育誌性侵殺害，其家屬23日召開記者會，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出國賠要求，並要求台灣政府對梁男處以極刑。根據我國《國家賠償法》規定，此案可依據第3條「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」提出聲請。

就讀台南市長榮大學、24歲的馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日慘遭凶嫌梁育誌性侵後殺害，鍾女家屬23日透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成在台提出訴訟，並要求國賠。據了解，過去凶殺案聲請國賠成功的案例極少，此國賠案若要成案，聲請方應會以「路燈不亮導致刑案發生」為由提出聲請。

依據《國家賠償法》第3條規定，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。前項設施委託民間團體或個人管理時，因管理欠缺致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。

第3條規定，前二項情形，於開放之山域、水域等自然公物，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任。

第3條也規定，第一項及第二項情形，於開放之山域、水域等自然公物內之設施，經管理機關、受委託管理之民間團體或個人已就使用該設施為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，得減輕或免除國家應負之損害賠償責任。第一項、第二項及前項情形，就損害原因有應負責任之人時，賠償義務機關對之有求償權。

另外，鍾姓女大生雖為外籍人士，但根據《國家賠償法》第15條規定，「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之」，仍可提出國賠聲請，但需在平等互惠精神為前提下，也就是國人在馬國也要能國賠才得以成案，因此國賠案是否成案仍需以馬國法令為主。