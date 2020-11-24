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貴州最後九縣告別貧窮　陸832個貧困縣「零清」

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▲脫貧、2019年6月6日，兩名來自貴州省晴隆縣三寶彝族鄉的搬遷戶在阿妹戚托小鎮裏刺繡。（圖／新華社）

▲2019年6月6日，兩名來自貴州省晴隆縣三寶彝族鄉的搬遷戶在阿妹戚托小鎮裡刺繡。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

2020年是大陸脫貧收官之年，最後一個指標貴州23日也宣布，「該省最後9個貧困縣退出貧困縣序列。」目前貴州66個貧困縣實現整體脫貧，大陸國務院扶貧辦確定的全國832個貧困縣全部脫貧摘帽，完成任務。

新華社報導，中共十八大以來，大陸動員一切推進脫貧攻堅。區域性整體貧困基本得到解決，貧困人口吃、穿「兩不愁」，義務教育、基本醫療、住房安全「三保障」得以落實。2015年，大陸提出到2020年要確保現行標準下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。

▲脫貧、貴州省威寧縣雄山街道的溫室大棚蔬菜基地（6月16日攝，無人機照片。（圖／新華社）

▲貴州省威寧縣雄山街道的溫室大棚蔬菜基地（6月16日攝，無人機照片）。（圖／新華社）

大陸「十三五」時期，大陸5575萬農村貧困人口實現脫貧。截至目前，今年剩餘52個貧困縣集中的新疆、雲南、四川、寧夏、廣西、甘肅等相繼宣布貧困縣「零清」，貴州最後9個縣也退出貧困序列。

其中，貴州省政府官網公佈的數據顯示，貴州省一共易地扶貧搬遷安置188萬人，整體搬遷貧困自然村寨10090個，佔全國近五分之一，是全國易地扶貧搬遷人口最多的省份。

▲▼脫貧、寧夏、新疆、黃河水 。（圖／翻攝 央視）

▲ 寧夏西海固地區引黃河水灌溉，解決貧困耕種問題。（圖／翻攝 央視）

大陸央視報導指出，最難完成的脫貧地方是寧夏西海固地區，地處寧夏中南部，有歷史性的缺水問題，聯合國專家48年前考察後表示，「這裡不具備人類生存的基本條件。」早年曾想引入黃河水解困，但受基礎設施限制，每年僅能灌溉一次無法滿足農業需求。

寧夏政府於2019年，向中央申請3.93億元（單位：人民幣，同下）預算，開啟當地歷史上投資最大的水利單體建設。過程中黃河水含沙較大，對輸水管材質造成壓力，新的焊接工藝解決問題。歷經一年完工，固原市原州區黃鐸堡鎮何家溝水庫正式開始蓄水，盼水盼了幾個世紀的村民終於盼來黃河水。本月16日寧夏宣布最後一個貧困縣西吉縣告別貧困。

▲▼脫貧、寧夏、新疆、黃河水 。（圖／翻攝 央視）

▲新疆阿克陶縣的2675戶貧困戶均已達到脫貧摘帽的標準。（圖／翻攝 央視）

另一個難解貧困縣位於新疆阿克陶縣，位於新疆維吾爾自治區西南部，高寒山地佔全縣總面積的96.4%。通過易地扶貧搬遷，上萬名貧困人口陸續走出深山。

該報導稱，牧民阿西爾·塔依爾2017年住進扶貧搬遷安置點嶄新的樓房，還領到了溫室大棚，第一年種植溫室大棚效益不好，一度想回去繼續放牧。村裡找技術員教導，聯繫客商找銷路。阿西爾開始掌握西紅柿等作物種植技術，去年年收入達8萬多元，一舉摘掉貧困帽子，阿克陶縣的2675戶貧困戶均已達到脫貧摘帽的標準。

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