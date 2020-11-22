陸國企債務違約頻發　官方點名嚴懲「逃廢債」行為

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

面對國企接連爆出鉅額信用債違約，為穩定市場、維護金融發展，大陸國務院金融委21日召開會議，提出五大要求，包括秉持「零容忍」態度，點名嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益。

該會議由大陸國務院副總理劉鶴主持，據《中國政府網》公告，國務院金融穩定發展委員會第四十三次會議，主要研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。

▲華晨汽車日前因債務違約破產重整。（圖／CFP）

會議首先提到，近期違約個案有所增加，認為是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果，強調堅持穩中求進工作總基調，按照市場化、法制化、國際化原則，處理好促發展與防風險的關係。

會議要求：一，提高政治站位，切實履行責任；二，秉持「零容忍」態度，維護市場公平和秩序；三，加強行業自律和監督，強化市場約束機制；四，加強部門協調合作；五，繼續深化改革。

會議表示，要依法嚴肅查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等各類違法違規行為，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為，保護投資人合法權益，同時，健全風險預防、發現、預警、處置機制，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

在此之前，大陸國企華晨汽車集團、永城煤電控股集團進行接連發生發行的AAA級國企信用債券違約事件，基本金均為10億元人民幣；其中，華晨集團已於20日因債務違約問題，遭法院裁定破產重整。

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