要求「講真話」　陸總理李克強三問地方經濟

▲大陸國務院總理李克強主持召開經濟形勢部分地方政府負責人視訊座談會。（圖／中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情、國際經貿情勢驟變，曾倡導「地攤經濟」的大陸國務院總理李克強，日前和部分地方政府召開經濟形勢座談會，會上除對各省市提出三大問題，還強調「你們講真話，我們才能出實策」，引發關注。

據《中國政府網》公開，李克強於20日主持召開「經濟形勢部分地方政府負責人視頻座談會」。一開場，李克強接連提出三個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？

李克強強調，「希望大家就以上三個問題暢所欲言，談各自的看法」、「你們講真話，我們才能出實策」，為中央政府研究下一步經濟政策，提出重要依據。

不過，《中國政府網》未完整公開地方政府「講真話」內容，僅表示參會的地方政府負責人普遍反映，「國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好。」

該會議共有黑龍江省、山東省、湖南省、廣東省、雲南省政府等多個省份負責人參加。李克強說，今年面對巨大挑戰，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，疫情防控取得重大戰略成果，經濟較快實現恢復性正增長。「這是上下同心協力、共克時艱的結果。」

展望未來，李克強提到，要充分認識當前國內外形勢依然複雜嚴峻、存在很大不確定性，實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。

李克強說，要繼續堅持政府過緊日子，為市場主體讓利；要繼續堅持改革開放，更大激發市場主體活力和社會創造力。同時，著力穩就業、擴內需，加強政府資金引導，鼓勵社會投資參加，擴大有效投資等。

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