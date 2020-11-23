美方頻訪台　陸外交部：依據形勢作出正當必要反應

記者任以芳／綜合報導

美國行政專機C-37於22日傍晚降落松山機場，美軍印太司令部「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman）秘密訪台。對於美方近期頻繁訪問台灣，對此，大陸外交部發言人趙立堅今（23日）表示，呼籲美方「慎重妥善處理台灣問題，中方將根據形勢發展作出正當必要反應。」

相較之前，美國衛生部長、國務院次卿兩位官員抵台，行程全公開，來台目的明確，純粹攸關民生公衛和經濟議題。這次美國有軍方背景人物來台全程保密，對此，總統府發言人張惇涵23日表示，台美之間有很多密切的互動跟交流，這次訪台因為行程不公開，基於台美互信，不會透露官員是誰、行程是什麼，相關議題都不會證實也不會評論。

今日大陸外交部舉行例行記者會，美軍印太司令部「J2」少將情報處長史達曼秘密訪台一事也成為焦點。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事聯繫，這一立場是一貫的、明確的。」

趙立堅進一步說，「我們敦促美方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，慎重妥善處理台灣問題。」

▲台美經濟繁榮夥伴對話21日晚間登場，我方駐美大使蕭美琴（右一）與AIT執行理事藍鶯（左一）簽署合作備忘錄（圖／經濟部提供）

針對，台美日前舉行首次「經濟繁榮夥伴對話」，雙方簽署經濟合作備忘錄並確定以後每年會進行相關的經濟對話。對此，趙立堅說，「中方一貫反對美台官方往來，已經向美方提出嚴正交涉。」

趙立堅再次強調，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和接觸，停止提升美台實質關係，以免嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）