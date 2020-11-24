國民黨遭爆佔立院會議室開幹部會議　林為洲：市黨部辦慶生會

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨台北市黨部23日晚間在立法院會議室召開基層幹部會議，遭民進黨團幹事長鄭運鵬質疑「黨國不分」，國民黨團總召林為洲24日回應，昨晚是台北市黨部辦理慶生會，若立院管理辦法有明文禁止，他都接受，接著反擊鄭運鵬，「人家用下班時間借空餘的場地，民進黨是上班時間做梗圖給側翼、也是做黨的事情，那應該更嚴重，要先道歉。」

▲國民黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬23日在臉書發文指出，晚上回辦公室的路上，看到紅樓的會議室還亮著，發現竟然是國民黨台北市黨部在立法院會議室召開基層幹部會議，質疑國民黨不是才在秋鬥遊行「反黨國」嗎？這就是黨國不分的鐵證，並痛批「國人不是納稅來讓你們佔領議場、國人更不是納稅讓你們佔用立法院會議室！」

▲國民黨台北市黨部23日晚間在立法院會議室召開基層幹部會議，遭民進黨團幹事長鄭運鵬質疑「黨國不分」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

▲國民黨北市黨部晚間借用立法院會議室開會。（圖／記者陶本和攝）

對此，林為洲24日上午受訪時回應，經了解，台北市黨部辦理慶生會，類似這樣的活動來這邊借場地，他昨天有經過，但想說是有人借場地辦活動，過去立法院也常有，很多協會，像是青年營、夏令營，一般都是利用沒有上班的時間，因為是會議室，沒有上班時間才沒有在用，所以他就沒有特別進去。

林為洲表示，如果是黨部的活動，應尊重立法院相關管理辦法，可能要問秘書長或總務單位，對於政黨借用場地辦活動，有無明文禁止，一致標準就好，至於鄭運鵬所指教的，如果政黨不宜來此借場地辦活動，只要一致標準，他都接受。

林為洲也提到，如果以行政院領公家薪水在上班時間做更圖發給側翼，這兩件事比較起來哪個比較嚴重？「人家是用下班時間借空餘的場地，你是上班時間領國家薪水做梗圖給側翼、也是做黨的事情，那應該更嚴重，要先道歉。」

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