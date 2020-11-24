整理衣櫃翻出全新衣！一開「化成灰燼」碎片飄落　她傻：吊牌還在

▲原PO年輕時經常網購買衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）

記者施怡妏／綜合報導

許多人喜歡在網路上購物，看到模特兒的照片，覺得好看便衝動購物，一名女網友日前在整理衣櫃時，翻出塵封已久的衣服，而且連吊牌都還沒拆，當時覺得便宜又好看就直接下單，但是卻發現跟原先期待的不一樣，就丟著沒有穿，現在拿出來竟然像「炭化」一樣全部自然分解，有網友直呼「像燒過的香灰」。

原PO在PTT板上發文，最近整理衣櫃時翻出角落裡被遺忘的衣服，甚至連吊牌都還沒拆，回憶起年輕的時候，在網路上看到好看又便宜的衣服，便忍不住亂買了幾件，但是收到時卻很失望，新衣服氣味很重，材質沒有很好，穿起很不太舒服，有些穿沒幾次就脫線了，之後就丟在衣櫃裡沒再動過，「還有好幾包未拆包的也丟著沒動」。

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▲▼原PO翻出塵封已久的衣服。（圖／翻攝自PTT）

直到最近整理時翻出，才發現其中一包衣服像炭化一樣自動分解，「我的手整個都是黑的，很難想像這種品質穿在身上會不會對身體影響」，奉勸大家「這種錢真的不要省，畢竟一分錢一分貨」。照片上衣服像灰燼一樣，全部都化成灰散落滿地，要不是上面掛著吊牌，根本不知道本尊是衣服。

貼文一出後，網友全看傻，「別鬧了，路邊攤買也不會這樣」、「情趣衣啦，方便撕開」、「還真化成灰了」、「這樣就又有理由買新的」、「這種都放十幾年的，碰過一次以為我有化骨綿掌」、「被照片嚇一跳，還以為是什麼刑案現場」、「你是不是拿去燒過」。

但也有網友指出，會「化成灰」主要跟材質有關，「我買的迪X也有放到分解過啦，跟材質類型有關不是品質」、「材質問題吧，跟價錢無關，衣服一般可以放很久很久的」、「現在衣服鞋子都是環保材質，不管大牌小牌一定都會分解」、「現在都是環保混合材質，便宜衣服或環保袋子會這樣」。