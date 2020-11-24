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企業家曝成功人士「8特徵」！阿桑秒回：這我們屏東鄉下很多

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▲▼主管，上司（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男子表示，成功人士都具有「8項特徵」 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

台灣的有錢人都住哪？一名網友表示，自己在搭乘高鐵時無意間聽到旁邊人的對話，一名長相穿著像企業家的男子正滔滔不絕的向一旁女子炫耀，教對方從哪些項目辨別此人是否為成功人士，沒想到一旁的阿桑聽到，竟突然回話表示「這種人我們屏東鄉下很多！」讓原PO忍不住發文詢問，台灣的有錢人都住在哪裡？

原PO在PTT上以「屏東人比台北人有錢？」為題發文，表示自己在高鐵上聽到一位看似企業家的男士，滔滔不絕的和身旁美女炫燿「成功人士有哪些特徵」。這名男子指出了8項特徵，分別為「沒有名片、自己不開車、衣服沒LOGO、住獨棟房子、每天都午睡、經常在郊區戶外活動、錢包內沒有現金、可以生2個以上的小孩」。

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▲網友好奇詢問屏東人真的都超有錢？（圖／翻攝自PTT）

▲網友好奇詢問屏東人真的都超有錢？（圖／翻攝自PTT）

沒想到這名男子才正要繼續講下去的時候，一旁的阿桑突然出聲打斷，「這種人，我們屏東鄉下很多！」讓原PO超好奇，趕緊發文詢問，難道擁有成功人士都擁有這8項特質嗎？並搞笑表示，「我覺得成功人士就是現在房間裡有一台PS5」。

網友則留言寫道，「通常講這種話的都是屁孩年紀啦，看不夠多」、「屏東貧富差距很大，鄉下確實有田僑仔」、「難道帝寶都假有錢人？」、「鄉下生活過得簡單一點，這些不難」、「屏東2、3千萬是別墅，台北是2-3房」。

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