莫子儀曾在餐廳當「洗碗工」！不在乎片酬　他大讚：演藝圈很罕見





▲莫子儀以《親愛的房客》奪得第57屆金馬獎最佳男主角 。（圖／記者李欣容攝）

記者施怡妏／綜合報導

莫子儀以《親愛的房客》拿下第57屆金馬獎最佳男主角，在某次專訪時經紀人陳寶旭透露，有次莫子儀突然說要去餐廳洗碗，認為只有在那個當下才能享受一個人的時光，就這樣洗了半年的碗。此外，物質慾望幾乎是零，甚至還寫篇文，為騎了22年的機車哀悼。有網友因此驚呼大讚，「太特別，超級罕見的藝人！」

原PO在PTT發文，在某篇專訪中看到經紀人透露，莫子儀曾在導演北村豐晴開的餐廳打工，本來以為是要去當服務生，結果竟然是去洗碗，經紀人認為這樣傳出去不太好，還表示可以代墊一些薪水給他，但都被他婉拒，「我就是想洗碗，洗碗的時候我可以真正放空，好好洗碗就好」，就這樣洗了半年的碗。

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對於片酬莫子儀從來沒有表示過意見，只在乎劇本、角色、劇組好不好，物質慾望也幾乎是零，以「還能穿就不買新」為原則，唯一肯花錢的就是看表演。騎了22年的機車「壽終正寢」時，他還因此發一篇文哀悼這輛叫Lonely的夥伴，就連手上拿得智慧型手機，都是經紀人看不下去才送給他的。

▲莫子儀。（圖／ETtoday攝影中心）

以上種種事蹟讓原PO驚訝直呼，「莫子儀也太特別了吧！很少有藝人是這樣的」，這樣的藝人在演藝圈根本「超罕見」。貼文一出後，網友們也驚訝連連，「難怪有這種氣質，很棒」、「因為這樣特別去補看了親愛的房客，支持」、「他接到自己喜歡的就全部投下去，任勞任怨，很典型的文人脾氣」、「他從不鬧緋聞，感覺很無聊的人，但莫子儀確實是實力派的，硬底子」。

但也有網友認為，「是沒錯，但也可能是紅不起來的原因」、「實力派演員不少走紅前都是這樣吧，很多人單純喜歡演戲，不是所有螢光幕前的藝人都愛社交」、「藝人出道前，或沒紅前打工算常見吧」。還有網友透露，「莫子儀有說過他長年失眠而且腦子停不下來，所以洗碗那段很能理解耶」。

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