恐怖情人分手「每天上門鬧」！煞氣球棒猛砸畫面曝光　員工妹嚇哭

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，自己餐廳的一名女員工日前交了男朋友，不料分手後男方竟然變成恐怖情人，天天打無聲電話、店門口叫囂或恐嚇，前幾天甚至拿球棒上門砸店，嚇得女員工崩潰大哭，在家人的陪同下報案，他感嘆「3個月了，實在撐不住這樣亂咬，想問問有沒有擅長應對此事的朋友。」

▲恐怖情人分手每天上門鬧、嗆聲恐嚇，煞氣「拿球棒猛砸」畫面曝光。（圖／翻攝自爆料公社）

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原PO在臉書社團「爆料公社」表示，他的家人在屏東縣經營的小餐廳，店內有一名正職妹妹日前交了男朋友，不料兩人分手後男方竟然變成恐怖情人，餐廳也從此不得安寧，「每天都接到無聲電話，（男方）也會到店門口叫囂或是恐嚇，只有報警後，男生才會跑掉。」

他們雖然到警局做過筆錄，類似的情況仍持續發生，甚至擔心男子會不會對餐廳、員工們做出更可怕的事，由於女員工也算是他的親友，「昨夜接到崩潰大哭的電話，除了心疼之外也真的很無助」、「目前已經連續三個月失眠，每天上班就是盯著監視器，深怕再被鬧。」

▲原PO在臉書求助，大家會怎麼處理恐怖情人。（圖／翻攝自免費圖庫Unsplash）

原PO透露，「正職妹妹的家人也是餐廳股東之一，妹妹及其家人也不知道如何處理，就是說句對不起」、「總之就是那位妹妹還是繼續工作，但情況不斷發生，由於被毀壞的物品是店裡的，只能一肩扛起」、「只是3個月過去，實在撐不住一直這樣亂咬，才想問問有沒有擅長處理的朋友。」

其他網友看了紛紛表示，「先申請禁制令，有禁制令，報警才有用。」「把監視器打壞，告他毀損罪」、「無聲電話去查來電紀錄，看是不是他打來的，加上如果有他恐嚇威脅的錄音、影片就告他恐嚇，請他去地檢署走一走，你們只報警不提告，對方根本不怕。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。