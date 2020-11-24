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遠見／新台東故事館　再續誠品未竟之夢

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文╱馮紹恩　攝影╱池孟諭

（圖/遠見雜誌提供）

今年4月，一則新聞刺痛台東人的心：「誠品要走了。」

今年受疫情影響，誠品已經收掉10間書店，其中以台東店跟敦南店的關閉，引發最多討論與迴響。

時間拉回2007年10月，誠品在「台東故事館」正式開幕，由時任誠品副總經理的吳旻潔（現為董事長）代表出席。但是撐了13年，台東誠品店還是選擇在今年4月底結束。

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這件事對台東民眾來說，相當震撼，許多人打電話到縣府表達關心。縣長饒慶鈴為此更數度解釋，4月17日在臉書寫下：「誠品的離開沒有對錯，乃因緣不俱足。」

如今，改由「左岸生活設計」接手打造、和縣府簽下長約的台東故事館，又在9月底重新敞開大門，彌補了台東人心底的遺憾。

定睛一看，新館變身後變得更加明亮，一樓明淨的玻璃窗內透出不少翠亮綠意，而白黃色調的溫暖燈光，像是一句無聲的「歡迎回家」。

推開大門，左邊滿是漂亮的室內植栽，一樓右側則有些書架、裝飾古董跟一處藝術展演空間。步上二樓，書就像一格一格的「精緻餐點」散布在座位間，這裡有咖啡廳、親子閱讀空間跟多功能教室。左岸生活設計讓這裡更像台東人的愛巢，要重新安撫在地人的愛書心情。

台東人的過去
我們有誠品、但花蓮沒有

為什麼誠品的離開，會讓台東人宛若經歷「失戀」？擁有一家書店，真的對台東人這麼重要嗎？

「台東跟花蓮差在哪？我們有誠品、花蓮沒有。」這是很多台東人介紹故鄉時常說的玩笑話。誠品選擇駐留台東，對以往平靜又貧瘠的台東，可說是走路有風。

當地長大的作家徐慶東回憶，台東故事館是他從小看到大的精神象徵：「它的前身是地政事務所，旁邊原先是稅捐處，也就是俗稱的『洞洞館』，」對很多老台東來說，這兩棟建物不僅充滿古意，更在心中種下美的種子。

後來誠品進駐台東故事館，徐慶東開心極了：「建設可以讓城市進步，但文化可以讓城市變得偉大！」他認為，台東有了誠品，不僅代表榮耀，更是象徵地方文化的重要地標。

而對新生代作家周紫宸來說，和誠品的相遇，宛若一場和文學的戀愛。

高中時，她一踏入誠品，立刻被許多文學著作深深迷住，宛如接受一場精神上的洗滌。「接觸到文學類的書，像馬奎斯的《百年孤寂》、張愛玲的《小團圓》，我第一次感受到，這裡跟學校圖書室有多麼不同！」

爾後，周紫宸的創作起點，就是在這裡遇見有著漂亮藍色封面的泰戈爾詩集《飛鳥集》，「泰戈爾的語言跟想像世界，具有神話般的色彩，跟我對台東的感覺很像，」當天回到家，她生平首次開始提筆寫作，「盯著一大片空白紙，超想寫些什麼，但不知道怎麼寫？」她笑說。

台東人的現在
誠品走了，回來還能去哪？

若要比喻，台東與誠品的緣份，就像場談了13年的戀愛長跑，故事的盡頭，不是結婚、就是分手。

周紫宸直說，誠品的離開令她悵然若失，「你在這邊突然就要走了，那我回鄉要去哪裡？」每當她回台東，最常做的事，就是在誠品耗上一整個下午。不久前得知誠品要關，她連續兩晚都輾轉難眠。

「誠品的離開讓我很震撼，」同樣不捨的徐慶東能夠理解，儘管誠品已在這裡灑下閱讀的種子，但同時也面臨經營的壓力。他認為，若台東人沒有「奉養」這些書店，文化空間的確不易存活。

職權上負責台東故事館的縣府文化處長鍾青柏透露，為挽留誠品，縣府曾付出許多努力，如砸下650萬元整修房舍，可惜仍是徒勞。

身為台東人，鍾青柏由衷感謝誠品陪伴台東走過13年，也跟誠品保持彼此不說惡言的默契，就像戀愛談到最後，希望雙方能好聚好散。

然而，誠品不是什麼都沒留下。

它種下的閱讀種子，近年蛻變成民眾在生活美學跟日常品味的追求，誠品不僅是台東的一間書店，還是市民們的「公共空間」。

周紫宸觀察，過去民眾到誠品，有母親會帶小朋友來讀童書、有阿姨帶著寫生簿畫畫，「大家都來看書、不買書，很像圖書館的學習資源中心。」

徐慶東則認為，誠品終究是一間都會型的商業書店，雖然努力策劃許多在地作家、藝術家的座談，但那僅是書店行銷一環，並沒有萌芽出屬於台東的文化風格。

經過誠品的多年薰陶，如今台東民眾要的不僅是一間書店，而是一扇開啟台東在地文化的大門，這也是地方藝文人士對即將接手的左岸團隊，最深的期許。

台東人的未來
多角化經營、編織地方故事

在四個多月的空窗期裡，台東故事館曾經歷二次流標，最終才由左岸取得經營權。

鍾青柏解釋，為了要確保接手的團隊能夠運作順利，縣府選擇站在公共財的角度看待故事館經營，希望以後這片空間具備一定的公共性，加上考量誠品之前的營運困境，民眾看書得多、買得少，因此便把租金調降近半，減少營運團隊的壓力。

為何左岸能夠脫穎而出？鍾青柏分析，「第一印象就是務實，他們提出明確的財務報表，不打高空，也提出經營上會碰到很多狀況，誠實地跟我們說，這個地方不會賺錢。」

這般的務實態度，來自左岸生活設計母公司，負責經營台北草山行館、宜蘭縣神農青舍的「力譔堂」。

「我們會依照不同建築、民眾需求跟城市性格做規劃，」左岸生活設計總經理黃秋萍坦承，要達成損益兩平，「樂觀估計至少要六到八年。」

既然賺錢不易，連誠品都待不住了，為什麼還要來爭取？黃秋萍話鋒一轉，談起了經營策略，她認為，台東故事館並不是一間書店，而是多角化經營的「故事館」，除了賣書，今後也希望透過像是二樓餐飲、場地租借等管道，達成收支平衡。

而為便利地方民眾需求，左岸也在館中規劃許多免費服務，比如一樓免低消即可入座，二樓親子閱讀區域也不收費，家長可以帶著小朋友來看書、參加親子活動。公司也會按照縣府期待，每年舉辦至少75場的藝文活動，維持地方文化的熱度。

更特別的是，台東故事館請來擁有豐富經驗的在地餐飲職人簡志勳，他將一樓原先星巴克的空間規劃為「溫度釀製所」，白天販售日式早午餐；晚上用無國界餐點和紅白酒來吸引中高階顧客，「讓一個女孩子來這邊喝酒，可以輕鬆又安全。」

在10月初的兩個連假，黃秋萍看見不少民眾拿著書到櫃檯排隊結帳，當店員告知因為開幕活動有折扣時，不少顧客卻異口同聲說：「想用原價來支持我們！」令黃秋萍無限感動。

誠品走了，但重新出發的台東故事館，依舊值得走一趟，體驗這裡的悠閒典雅，感受不同於以往的特殊氛圍。

儘管告別了誠品，但台東的文化火苗，依舊旺盛地燃燒著。

【本文摘自遠見雜誌《城市學》頻道；更多文章請上官網：https://city.gvm.com.tw/

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