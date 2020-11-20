工程師變攝狼潛誠品「手機伸裙底」　氣質妹慘被拍...警搜出真相

▲一名25歲工程師於北市誠品書店，將手機伸入一名正在看書的女生裙底，女生憤而報警。（示意圖／達志影像）

記者黃宥寧／台北報導

一名25歲擔任工程師的莊男，於2月在北市中山區誠品書店，竟拿手機伸進正在專心看書的女生裙底，竊錄到女生隱私部位。當女生察覺有異時趕緊報警，士林地方法院也持搜索票到莊男家。當場查獲智慧型手機、筆記型電腦，甚至驚見還有另名受害女子如廁畫面。因此士林地院依妨害秘密處拘役20日，如易科罰金，1000元折算1日。

今年2月晚間7時許，莊姓男子於北市中山地下街的誠品書店，沒想到竟起色心，竟將智慧型手機伸入正在看書的女生裙底竊錄到隱私部位，當被害女生察覺有異時，趕緊報警處理。警察於4月持士林地方法院核發的搜索票前往莊男住家，當場查獲1支國產智慧型手機、筆記型電腦1部；經查更發現除了書店被偷拍的女生以外，還有一名身分不詳女生上廁所畫面。

法官經查認為莊男正值青年，為逞自己私慾，竟一時衝動無故以錄影設備竊錄被害女生身體隱私部位，嚴重侵害隱私，導致受害女生身心受創，顯然欠缺尊重他人隱私權觀念，更破壞社會善良風俗，實不可取。但審酌莊男犯後坦承犯行，且素行良好，但尚未和被害女子達成和解，仍依妨害秘密處拘役20日，如易科罰金，1000元折算1日，並將犯案手機沒收。

輕鬆做出熱壓吐司、鬆餅等各種美味點心

可拆卸容易清洗

妻體味重影響「性趣」保持距離求和諧 人夫難耐折磨訴離獲准

快訊／丘沁偉要告了！曝「3分鐘鹹濕錄音檔」：我連碰都沒有碰

施易男斜槓馬卡龍王子！甜點工作室剛搬新店面就挨告「重傷害」