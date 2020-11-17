誠品插旗馬來西亞2022開幕！台灣作家張曼娟、蔡康永在當地超紅

▲誠品董事長吳旻潔宣布在馬來西亞展店。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

誠品生活繼去年9月在日本東京展店後，今（17）日宣布前進馬來西亞，在「吉隆坡金三角」的武吉免登商圈展開首家據點，預計2022年與讀者見面。據悉馬來西亞位居台灣圖書出口國前5名，各類出版品深受當地華文讀者歡迎，像是白先勇、張曼娟、蔡康永、張西等台灣暢銷作家，在馬國都是家喻戶曉。

誠品表示，馬來西亞族群多元且深富文化特色，首都吉隆坡更獲聯合國教科文組織UNESCO選為「2020年世界圖書之都（World Book Capital City）」，此次攜手YTL楊忠禮集團（YTL Corporation Berhad）合作，邁出與東南亞跨文化交流的第一步，也期許開展台灣出版與文化創意產業新的可能。

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▲雙方跨海隔空舉行簽署儀式。（圖／記者林育綾攝）



根據觀光局統計，連續10年馬來西亞入境台灣旅客人次居東南亞之首，而台灣人對馬來西亞也不陌生，華人為當地第二大族群，名導蔡明亮、國際影星楊紫瓊、金馬影后梁靜茹、光良等，都是紅遍華人社會的大馬之光。

另外台灣是全球繁體中文圖書出版重鎮，馬來西亞也位居台灣圖書出口國前5名，各類出版品深受當地華文讀者歡迎，白先勇、張曼娟、蔡康永、張西等台灣暢銷作家，在馬國都家喻戶曉；另外以《野豬渡河》獲金鼎獎肯定的張貴興、黃錦樹等馬華作家，也深受台灣讀者青睞。

誠品也提到，YTL楊忠禮集團與台灣淵源深厚，創辦人楊忠禮（1929-2017・受封「丹斯里拿督斯里」，是南洋四大金門移民商族代表之一，集團事業版圖遍及歐亞澳各大洲，橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊，除了推廣公益、定期捐款挹注金門大學、提供彰化師範大學獎學金，也積極鼓勵馬國青年來台就學。





▲誠品董事長吳旻潔（右）宣布與楊忠禮集團合作，在馬來西亞展開首家據點，雙方跨海隔空舉行簽署儀式。（圖／記者林育綾攝）

誠品董事長吳旻潔表示，其實從2016至2017年就前往展開調研，而原生台灣的誠品與來自金門的楊忠禮家族，攜手共創東南亞首家實體文化場域，是對疫情後大馬的城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業，實際展現高度重視與具體投資作為。誠品戰戰兢兢也滿心期待，祈願與馬來西亞在地的民眾共同創作，期許透過長期細緻耕耘，獲得多元人民的接納與了解，成為一道閃亮的文化交流之窗，也成為吉隆坡廣大市民停泊休憩的心靈港口。

誠品生活東南亞首家據點，選址在「吉隆坡金三角」的武吉免登商圈，進駐複合式商場The Starhi，此區可比擬台北市信義區，期望打造繁華躍動城市中優雅美好的文化場所，融合閱讀、音樂、設計工藝與生活風格品牌、主題餐飲、咖啡、各國風格文具、特色手作等精彩內容，攜手台灣與大馬文化創意品牌展現豐沛創作能量。

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