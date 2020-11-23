高嘉瑜香閨嚇死人！曾自爆「冰箱食物都過期」：冰好幾年還是照吃

▲高嘉瑜閨房照曝光，嚇壞一票網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜的「香閨」曝光，意外引起討論，囤物症也意外在網路上引起討論。事實上，她上個月就已經自行爆料，住家像回收場，放眼望去都是過期的食物，而且還照吃不誤。

高嘉瑜問政時著重在打房議題，還自爆「租屋10年買不起房」，卻被發現名下有房產。對此，高嘉瑜回應，當初是以51萬到57萬左右的均價購入預售屋，目前還有2,000萬元的貸款，卻有媒體以最特殊、最貴的現價與2年前的預售價做比較，讓她無法接受。

高嘉瑜為了證明自己無法搬家，自曝「有囤物症」，還加碼曝光「香閨」的照片，意外引起網路討論。事實上，在這次曝光房間的照片前，高嘉瑜10月27日曾接受網路節目《今天神回應》的專訪，當時她就有談過類似的問題。

▼高嘉瑜的閨房嚇壞一票網友。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



該節目當日的主持人為阿KEN，阿KEN先以歌聲調侃高嘉瑜，再建議對方，可以試著做「吃播」。不過，高嘉瑜則說，家裡亂得跟垃圾堆一樣，之前有人來了，還說很像慈濟回收場。

高嘉瑜在節目上說，家裡很多食物都是過期品，冰箱還擺了好幾年前的粽子、冰棒等，「人家送我的，已經好幾年，還會拿出來吃。」她解釋，由於到外面吃飯，也不曉得會不會吃到過期食品，所以眼睛一閉，「還是把它拿出來吃掉。」

對於囤物症的部分，高嘉瑜指出，由於已經在現址租了10年，堆了太多東西，還曾跟房東說「自己搬不走」，當時就在網路上引起話題。

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