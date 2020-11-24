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女律師曝「高嘉瑜衣服山」隱藏的真相　12字力挺：你沒佛緣看不出

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「港湖女神」高嘉瑜房間照片曝光，她自嘲宛如「資源回收場」。（翻攝自高嘉瑜臉書）

▲「港湖女神」高嘉瑜房間照片曝光，她自嘲宛如「資源回收場」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「港湖女神」民進黨籍立委高嘉瑜近日爆出房產爭議，她解釋雖然有買房但至今仍在租房，同時背負房貸和房租「蠟燭兩頭燒」，昨（22日）晚更曝光租屋處衣服堆積如山的照片、枕頭上還有泛黃汙漬，她自嘲宛如「資源回收場」，讓不少網友嚇傻。對此，知名律師李怡貞則跳出來相挺，「謝謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，我們在外光鮮亮麗，在家卻是光怪陸離的真相。

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高嘉瑜今（23日）受訪表示，自己忙到沒時間整理家裡，而泛黃的枕頭已經用了10年，睡起來非常舒服，只要套上乾淨的枕頭套，就不會發現裡面的樣子。她也強調，家裡沒有看過蟑螂，但曾經看過壁虎。

高嘉瑜的枕頭上有泛黃汙漬，她表示只要套上乾淨的枕頭套，就不會發現裡面的樣子。（翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜房間照片曝光，衣服堆積如山嚇傻網友。（翻攝自高嘉瑜臉書）

執業律師李怡貞今天在臉書表示，她看到高嘉瑜房間照片只有一個感想，「原來一山還有一山高是真的，其實是要感謝委員檢討房價」，她感謝高嘉瑜讓所有男人都了解到，「我們在外光鮮亮麗在家卻是光怪陸離的真相。」

李怡貞向大眾喊話，「不要再怪我們亂、怪我們愛買、怪我們不整理，我們只是必須把生命犧牲在最重要的事情上，而不是什麼狗屁斷捨離。」李怡貞也幫高嘉瑜說話，「我們這麼惜情如何斷？如何捨？如何離？所謂亂中有序，只是你沒佛緣看不出隱藏的次序。」


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