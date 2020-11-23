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牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

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▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員、台灣疫苗推動學會榮譽理事長李秉穎醫師。（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）公布新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗最新結果，平均效度可達70.4%，中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員、台灣疫苗推動學會榮譽理事長李秉穎醫師解釋活性減毒疫苗作用機轉，接種第一作用為建立「免疫記憶」，若沒有打到第二劑，效果就比較不顯著。

牛津大學與阿斯特捷利康自4月起，分析來自英國、巴西、南非等地的2.4萬名臨床受試者，包括131起新冠肺炎確診病例。最新報告指出，受試者若接種兩劑高劑量疫苗可產生62%保護力，但若先接種低劑量再接種高劑量，保護力可提升到90%，平均效度可達70.4%，但不清楚原因。

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李秉穎表示，牛津疫苗為活性減毒疫苗，是透過腺病毒作為載體，將新冠病毒帶進人體，施打第一劑是建立「免疫記憶」，此時抗體劑量不會很高，第二劑則是幫抗體進行「溫習」，此時活著的腺病毒就會幫忙把新冠病毒殺死，進而打到保護之效。

不過，李秉穎也提醒，腺病毒疫苗的缺點在於若人體對載體有抗體，疫苗效果就會變差，也不能使用在免疫功能較差、孕婦等族群。另外，其先天限制就是第二劑免疫效果會被第一劑抵消，免疫反應不會越打越高。

新冠肺炎全球邁入第二波高峰，國際疫苗研發也陸續傳出捷報，美國輝瑞/BNT與莫德納疫苗臨床試驗均顯示，施打後可達9成以上保護力，AZ疫苗雖然僅有7成，但其2~8°C的「冰箱溫度」，也極具市場競爭力。

被問到溫度是否為AZ疫苗一大優勢？李秉穎回應，「可以這麼說」，但強調可在相同溫度保存的，還有基因重組蛋白疫苗，許多傳統疫苗都是用此方法製造，因經驗豐富，產程相對穩定，引起免疫反應能力較佳。國產3家疫苗廠都屬此類，缺點是短期內難以大量製造。

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