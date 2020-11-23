醫療專機不只載回確診者！疫情期間來台36架次　前5大原因曝光

▲指揮中心發言人莊人祥說明迦納台商病情。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

一名50多歲台商於迦納確診新冠肺炎，因病況嚴重需插管，日前申請搭乘醫療專機返台，為疫情爆發以來，首例未符合確診個案規定就返國案例。指揮中心發言人莊人祥表示，經統計，今年醫療專機來台共計36件，申請原因多元，中風、呼吸道疾病都在列，但確診者就只有這一例。

依據指揮中心統計，截至11月23日，國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫共36例，就醫原因包括：腦出血36%、腦梗塞18%、骨折12%、呼吸道疾病6%、其他28%等。

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莊人祥說，該名台商是在10月下旬接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日於當地進行採檢，11月5日檢出陽性確診。個案原於自宅隔離，但後續出現呼吸短促、胸悶、發燒等情形，11月11日送至當地醫院治療。

不過，由於患者病情加重須使用呼吸器，加上當地醫療資源有限，家屬於12日透過醫院提出國際緊急醫療專機轉送回台需求，指揮中心13日接獲申請案後，當日即核准返台就醫，但因班機起飛時間延宕，個案才會在20日才抵台。

莊人祥表示，醫療專機通常是採「過境不入境」，因為是國際專機，機組人員與醫護人員都是外國人，機上也配有特殊保護裝備，無需匡列接觸者。至於被問及包機費用？莊人祥表示，「並不清楚」，也未詢問是個人還是保險給付。

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