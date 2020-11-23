上海近期本土疫情感染源為「北美輸入」　航空集裝箱害病毒擴散

▲上海日前爆發本地疫情。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市23日舉行第88場新冠肺炎疫情防控新聞記者會，介紹上海疫情防控有關情況。會上通報，9日確診的2宗病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區返回上海的航空集裝器，當時2人均未佩戴口罩，「2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，這就提示感染來源為境外輸入。」

據悉，2病例發病前14天未接觸過新冠肺炎確診病例、疑似病例、出院的確診病例、無症狀感染者和發熱病例，未接觸過入境人員、機組人員、高中風險地區人員，排除「人傳人」導致感染可能性。2病例發病前14天未暴露於進口冷鏈食品及相關環境，排除經接觸冷鏈食品感染可能性。

不過，疾控中心表示，2病例曾於10月30日共同進入並清理過一個自北美地區運返回上海的航空集裝器。該集裝器為密閉容器，內有大量避震用泡沫，內部環境潮濕。清理時，2人均未佩戴口罩。

上海市疾控中心表示，「如果我們把10月30日作為他們倆共同暴露的時間，那麼2例病例的發病時間符合新冠肺炎發病潛伏期。同時，經基因測序，2例病例基因高度同源，與北美流行株高度相似，這就提示感染來源為境外輸入。」

根據流行病學調查和基因測序，專家綜合分析研判認為，導致2例病例的感染來源可以聚焦在同時共同暴露於境外輸入的航空集裝器。

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