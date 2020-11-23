關中挺國民黨：都已經在野還怕什麼？不對就要反對！

▲關中「明天會更好」新書發表會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

前考試院長關中新書《明天會更好：關中傳奇》今（23日）正式發表，揭露鮮為人知的政壇秘辛。關中在書中提到對國民黨的期許，他認為國民黨一定要內造化，國會要有強大的黨團，強力辯護、大聲講話，敢於跟民進黨抗爭，「都已經是在野黨了還怕什麼，不對就要反對！」

關中表示，從李登輝時代開始，國民黨就不重視年輕人，只找那些能鞏固其權力、擴張影響力且立即有用的人，這都是從現成裡去找的，因為培養人才是要花成本、冒風險的，不是件討好的事。

關中認為，國民黨改革要做到年輕化，文宣就是一個開始，「你看我的文宣全都是找學生在做，有這麼多大量的學生義工到各候選人總部去做文宣、蹲點」，如今網路時代，國民黨一樣可以從這方面努力，找有興趣、有能力的年輕人去做事。

針對國民黨的不團結始終被支持者詬病，關中則說，團結有兩個要素，一是一定要有理想，這政黨不想執政，還有何意義？黨隨時要準備打仗，下次選舉選什麼要準備、要找人、培養人，黨最重要的是人才。

其次，關中提到要有企圖心，他認為國民黨現在就是缺乏企圖心，「現在這種中常會就代表沒有企圖心，因為人家不相信、不認為這種中常會對國家社會能做出什麼貢獻。」團結靠制度、不靠人，領導人要沒有私心，還有一套好的、清楚的制度供大家遵守。

關中說，國民黨要改革，一是組織精簡；二是明確的理念與號召；三是立法院裡要培養展現戰力，讓社會看得到、聽得到，平常沒表現，選舉就無法爭取選票；四是新的黨主席要有新的觀念與作風，捲起袖子下鄉去地方把過去的感情建立起來。