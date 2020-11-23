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美前國防部官員：美國不應忽視中共犯台議題

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▲提到台灣部分在44分58秒。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

文／中央社記者周世惠舊金山22日專電

前美國國防部官員卜大年上週表示，中共軍機艦近期頻擾台灣海峽的用意之一在於凸顯美國對此無能為力，中共犯台是美國目前應該高度關注卻分心、不夠重視的議題。

史丹佛大學胡佛研究所資深研究員、前白宮國家安全顧問麥馬斯特（H. R. McMaster）與總部設在華府的公共政策智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲研究主任卜大年（Dan Blumenthal）於17日進行線上對談，從卜大年的新書「中國噩夢：一個衰落國家的宏大野心」（The China Nightmare: The Grand Ambitions of a Decaying State）談及中國崛起的危險性。

麥馬斯特2017年到2018年間擔任美國白宮國家安全顧問。卜大年是美國前國防部官員，熟悉中國、台灣和蒙古議題。

有鑒於中共軍機艦近期頻擾台灣海峽及附近區域，引發美國學界與民間對於「中國何時意圖攻下台灣」的相關疑慮。

卜大年認為，中共武力犯台是美國應該極為關注的議題，中華人民共和國主席習近平目前仍處於權力高峰，但卜大年表示，「美國現在處於分心狀態，沒有十分重視」。

▲解放軍。（圖／CFP）

他以多年觀察中共對台戰略，認為中共相對可能不會全面侵犯台灣，而是想讓總統蔡英文難堪、甚至逼她下台；因為台灣的民主政治、中國文化傳承和中華民國在台灣蔡總統的存在，對中國和習近平威權統治就代表了冒犯與侮辱。

卜大年說，中共軍機繞台是企圖顯示美國對此無能為力，並告訴台灣人民，「你們很孤單，最好選出一個更願意配合中共的領袖，我們就會跟你們合作」。

麥馬斯特說，中國不應該假設武力犯台時，美國不會回應，當務之急應該是提高台灣的軍備能力；好的一面是美國已加快對台軍售，而蔡總統致力進行台灣內部的軍事改革。麥馬斯特分析，蔡總統意識到她處於台海兩岸的競爭局勢，積極建立防禦準備。

在美國將於明年一月迎接總統當選人拜登（Joe Biden）新政府之際，麥馬斯特說，為避免被中國虛情假意的合作承諾所欺騙，建議採取卜大年所建議的「真正承認中國崛起有威脅性」才是正確的戰略。

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

卜大年的新書「中國噩夢」表示，中國有宏大的野心和強大力量，但同時也有明顯的弱點和破綻，因此構成對美國獨特的危險性。

卜大年說，中國不解決內部的社會問題，反而是積極想站在國際社會，正因中國和國際體系的緊密連結，以致中國的問題無國界地迴盪全球，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情就是「中國噩夢」的最新例證。

「中國噩夢就是習近平在中國內部愈是受到挫折，就會愈對外施展野心」，卜大年強調，美國能做的是避免刺激中國、且結合盟友的民主力量，取得平衡。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 
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