假神醫改當車手！誆任職「聯合國國際法庭」　一查竟是通緝犯

▲警方於超商盤查正在提款的廖男，比對警政系統後確認他是通緝犯。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、葉品辰／台北報導

台北市信義分局五分埔派出所員警今（15）日凌晨執行防制ATM車手勤務時，在忠孝東路五段一間超商發現一名頭戴鴨舌帽的廖姓男子於ATM前反覆操作、神情緊張，隨即上前盤查。廖男當場拒絕交代身分，還佯稱任職於「聯合國國際法庭」，需領錢辦理公證企圖規避查緝，員警比對警政系統後，確認他竟是台北地檢署發布的通緝犯，當場將人控制。

警方進一步查證並聯繫提款卡持有人，對方表示遭廖嫌假冒醫師與國際法官身分詐騙，才交付金融卡供其提領。警方指出，廖嫌慣以「多重身分包裝」取信被害人，除自稱醫師外，還誇口擁有國際機構、海外證照背景，甚至在盤查時仍聲稱任職「聯合國國際法庭」，企圖利用權威光環讓人卸下戒心。

過去判決亦揭露，廖嫌曾以「手雷射」、「氣功」、「上帝恩賜」等話術，宣稱徒手按壓、隔空灌能量就能治病，並大量穿插醫療術語，讓民眾誤以為具備專業醫療能力。判決顯示，廖男過去曾以「神醫」形象行騙，開設「路加堂」期間假冒醫師看診，販售自製標榜具療效的「綠色奇蹟珍久液」，遭北院依違反醫師法、詐欺及製造偽藥等罪判刑2年6月。

他出獄後疑轉向詐團車手模式，假冒身分騙取金融卡後提領贓款，警方當場查扣剛提領的新台幣1萬元及金融卡2張，訊後依詐欺提領車手現行犯及藥事法通緝案，移送台北地檢署偵辦。信義分局也提醒，詐騙集團常假冒醫師、司法或國際機構人員取信民眾，切勿交付帳戶、金融卡或協助提款，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或110查證。