施易男斜槓馬卡龍王子！甜點工作室剛搬新店面就挨告「重傷害」

▲藝人施易男於2013年，成立甜點品牌「樂芙依法式點心坊」，不料卻遭鄰居提告竊佔、重傷害及偽造文書。（資料照／記者林奕如攝）

記者黃宥寧、劉昌松／台北報導

施易男出道多年，2013年重心轉到甜點世界，常常研究甜點到廢寢忘食，他最拿手就是馬卡龍。不料新工作室於去年9月搬至信義區，卻遭鄰居抗議；稱施易男工作室的機器於半夜都會發出低頻共鳴聲造成他精神健康受損，於是對他及助理提告重傷害。不過經環保稽查大隊多次於凌晨派員檢查並無噪音汙染問題；檢方認為鄰居精神受損與噪音汙染並無因果關係，因此處份不起訴。

46歲的施易男出道28年，鮮明的演員形象讓人印象深刻。2011年，他偶然在戲劇中接觸烘焙，打開他學習甜點的「開關」，因此踏上甜點之路。直到2013年，施易男成立甜點品牌「樂芙依法式點心坊」。他從演員變成甜點老師，被封為「馬卡龍王子」。

去年9月他的甜點工作室搬遷至信義區某路1樓，不料卻遭5樓鄰居指控，施易男店面前的空地停車空間為全體住戶所有權人共有，卻未經同意擅自使用竊佔。也稱施易男私自將店面地址的電線線路更改為三線低頻，甚至將電表移動到地下室，並偽造台電公司電表鉛封。鄰居加碼指控甜點店於夜間都會產生低頻共鳴還有電器按鈕聲，導致他精神健康受損而患有精神病。因此對施易男及2名助理提告竊佔、偽造文書、重傷害。

2名助理於警詢時提出，當時承租該店面時，房東有告知前方空地可停車，並於房屋租賃契約書上寫得一清二楚。對於電表裝設鉛封是台電公司所為的，他們並無偽造。檢方也針對噪音指控，多次請環保稽查大隊於凌晨時派人員檢查，但並無機器運轉噪音汙染情事，對此檢方難以認定鄰居的精神症狀與施易男甜點工作室有任何因果關係，檢方認為事證不足，將施易男及2名助理處分不起訴。

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