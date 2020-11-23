林俊憲曝美國官員訪台「半公開」：目的讓中國啞巴吃黃蓮

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／ETtoday攝影中心翻攝）



記者蕭羽耘／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握訊息，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）22日抵台，進行為期3天的秘密行程。對此，民進黨立委林俊憲認為，台美目前「不公開」來訪官員，目的是為讓中國陷入一個兩難的處境，讓中國啞巴吃黃蓮。

林俊憲在臉書描述，22日一架美國行政專機突然抵台，行程極為保密，美方與外交部都不願意證實，專機上究竟是哪一位人物。

林俊憲表示，在此之前，今年美國已有衛生部長、國務院次卿兩位官員抵台，且全程都有事先公開，而他們來台的目的也都非常明確，都是攸關民生的公衛和經濟議題，較少政治意味。

他推測，這次訪台的美方官員一定是擔任極為敏感的角色，雙方所要洽談的議題也一定非常重要，必須親自訪台。而台美這樣「半公開」的做法，也是在為台灣提供安全保障。

林俊憲說，不公開訪台官員是誰，是要讓中國陷入一個兩難的處境，一來美國專機確實抵台，確實有官員訪問台灣；二來卻根本不知道是誰，也無法做出回應。此時，中國若有任何挑釁的舉動，都會被認為師出無名、破壞現狀，可以說是啞巴吃黃蓮，有苦說不清。

他提到，無論這次的訪台行程是否最後會公布，台美關係近年來確實一次次的創下前所未見的先例，從公開訪問再到機密性的會面，雙方政府層級的交流常態化。有了這些先例，台美關係未來也將在此基礎上進一步深化，繼續穩健邁進。

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