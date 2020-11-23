美二星印太情報官訪台「史無前例」　路透：激怒中國恐讓危險升級

▲路透社可靠消息指出，本次訪台的神秘美國官員是海軍印太情報總指揮史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

記者葉睿涵／綜合報導

路透社引述兩名匿名人士的消息稱，22日抵台訪問的神秘美國高官是美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。儘管台灣政府和美國五角大廈並未就此事作出任何評論，不過外媒擔心，若消息屬實，日漸升溫的台美關係恐怕會激怒中國政府。

據路透社報導，此行訪台的神秘官員史達曼是美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）J2部門的指揮官。美國海軍官網顯示，他是一名職業海軍軍官之子，同時也是國防語言學院的中文榮譽畢業生，曾擔任多艘航空母艦的情報主管、夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一負責人等職。

▲美國官員乘搭的專機抵達台灣松山機場。（圖／記者張榮恩攝）

半島電視台報導，目前擔任卡內基國際和平基金會副總裁的美國駐台灣前代表包道格（Douglas Paal）指出，如果這次造訪台灣的官員真的是印太司令部J2的史達曼的話，「據我所知，這是史無前例的」。不過華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）地區安全專家葛萊儀（Bonnie Glaser）不認同這種說法。

曾在川普政府擔任亞洲國防部助理部長的施萊弗（Randall Schriver）也表示，川普政府和五角大樓一直定期地悄悄派遣一星將領秘訪台灣，以就來自中國軍方的威脅進行密切的情報交流。

▲美國總統川普在其任期內力挺台灣，多次批准對台軍售，也派出多位官員訪台。（圖／路透）

川普政府自上台後持續加強對台灣的支持，多次批准對台軍售，也派出多位美國官員訪台，激怒了視台灣為自己領土的中國。在美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）8月來台、9月美國國務卿克拉希（Keith Krach）訪台期間，中國數度派出共機擾台，以示警告。

由於目前未有政府官員證實來台官員為史達曼，也不清楚他的來訪是否會被北京視為危險升級，但無可否認的是，若路透社的消息屬實，那史達曼很可能是近年來訪問過台北的最高級的美國軍官之一。

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