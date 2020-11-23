新冠疫苗「90%有效率」是最高標？　他這樣分析

▲疫苗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國藥廠莫德納和輝瑞宣佈其新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗中期結果，以及Ⅲ期初步結果，新冠疫苗有效率推至90%以上。實際上，新冠疫苗有效率真的要到90%才有效嗎？根據大陸媒體澎湃新聞報導指出，大陸疫苗專家李忠明「不同研發技術的疫苗效果會不一樣，不能要求所有疫苗都打90%以上。」

▲輝瑞新冠疫苗功效雖達95%，需保管在攝氏零下70度的極低溫環境。（圖／路透社）

歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 19 日 表示，歐盟可望在年底前核准輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 生技、以及美國生技公司莫德納（ Moderna） 這 2 支目前正在測試的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗，最快可能在 12 月下半月批准兩支疫苗使用。

其中，莫德納宣佈新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗中期結果，有效率為94.5%。輝瑞發表其合作研發的Ⅲ期臨床試驗中期結果顯示有效率為90%，臨床試驗的最終數據分析有效率達到95%。

▲美國生技公司莫德納 （Moderna）疫苗三期試驗，有效性高達94.5％。（圖／路透）

新冠疫苗金標必須有90%才算有效嗎？根據澎湃新聞報導指出，江蘇省疾病預防控制中心副主任朱鳳表示，「通過比較疫苗接種人群和未接種人群出現新冠肺炎病例的情況，可對新冠疫苗的保護效力進行評估。當在受試者中出現一定數量的新冠肺炎患者時，才能達到測試的終點。」

美國食品和藥物管理局（FDA）前審查員、疫苗專家李忠明輝回應，「不同技術路線的疫苗有效率會不同，不能要求所有疫苗都達到90%以上的有效率。依據FDA發佈的指南，新冠疫苗在50％以上就算及格。」

李忠明表示，目前全世界在研的新冠疫苗主要分為滅活疫苗、核酸疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗和減毒流感病毒載體疫苗這樣五條不同的技術路線。這些技術路線有著各自的優缺點，有效率也可能不盡相同。

▲陸疫苗專家表示，不同技術路線的疫苗有效率會不同。（圖／路透社）

「一旦疫苗的接種人數達到幾百萬數量級，就有可能產生各種不同的嚴重副作用。」李忠明說，各種體質的人都有，而Ⅲ期臨床試驗只能觀察數千人到數萬人。

李明忠也進一步強調，「客觀地說，未來更多的試驗數據揭曉後，新冠滅活疫苗也有可能達到90%左右的有效率，即便在有效性上略有遜色，但在安全性、可及性上是有優勢的。」

如何選擇疫苗？李忠明說，一個國家採用什麼免疫策略，除了疫苗本身的效果，還要考慮很多其他因素。例如，產品供應量、新冠疫苗的接種覆蓋率、藥物經濟學等都很重要，切忌僅憑一個有效率的數字判斷哪個疫苗是最好的。