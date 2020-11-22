「新冠疫苗優先施打對象」曝！　莊人祥：爭取最快第一季打

記者趙于婷／台北報導

國際新冠疫苗傳出好消息，台灣也積極洽購疫苗，衛福部部長陳時中也透露已有好消息。對此，指揮中心莊人祥也透露，盡可能爭取最快第一季打，未來新冠疫苗施打順序，排列第一是醫事人員，再來是防疫人員（機場檢疫人員、警察等、長照機構照護者、社工人員、軍人）、65歲以上長者，19歲～64歲高風險疾病患者、罕見疾病、重大傷病者都列在優先。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

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衛福部長陳時中20日晚間透露新冠疫苗採購「我們的口袋已經有一些了」，指稱目前已經和國際的疫苗廠談簽約的進度「只差付訂金」，好消息一出，引起不少社會關注。

莊人祥今在臨時記者會指出，到目前為止，國際疫苗都還在臨床試驗階段，不可能全押某一支疫苗，只要進入到第三期的疫苗，都會盡力去聯繫，包括平台、國內自治和廠商購買都有，必須分散風險，才能儘早取得。

莊人祥說，而COVEX網頁有公開9支疫苗，針對有選擇權國家，有釋出第一波選擇疫苗，依照部長說法，目前都有留下來提供選擇，會跟疫苗廠商聯繫。

▲莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

而在施打順序上，他透露，目前排列第一是醫事人員，再來是防疫人員（機場檢疫人員、警察等、長照機構照護者、社工人員、軍人）、65歲以上長者，19歲～64歲高風險疾病患者、罕見疾病、重大傷病。

另外，外界也關心兒童為何不在第一波施打對象？莊人祥表示，目前來看兒童感染都是輕症，個案數比較少，一般來說老年人和年輕人比較容易重症，所以優先接種族群裡沒有包括兒童，未來如果有需要，會隨時評估。而在施打時間上，莊人祥坦言，還在爭取中，保守估計是年中，盡可能爭取最快在第一季打到。

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