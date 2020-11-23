日本孩童合唱鬼滅神曲《紅蓮華》　網讚嘆：「可以當作國歌了！」

實習記者劉佩婷／綜合報導

日本動畫《鬼滅之刃》近來風靡全球，而其中的鬼滅之刃《劇場版 無限列車篇》票房更是高達三億元。日本知名大提琴家須田史寛（ヌビア），近日於幼兒所演湊動畫主題曲《紅蓮華》時，意外發現台下的小朋友們居然會跟著他的旋律伴唱，讓他不禁讚嘆：「沒想到鬼滅之刃已經紅到家喻戶曉這種地步！可以成為國民歌了！」

須田史寛先前於推特上發文，影片上策拍著許多小朋友專心的聆聽動漫神曲《紅蓮華》，沒有一刻是不專心的，當伴奏到一半時，樂手突然放下手邊的樂器，想要引導小朋友一起唱副歌的地方，卻沒想到當他一開口高歌時，在台下的學生們竟然在還沒有排練之下就流利的接續唱著下一段的歌詞，彷彿是在看演唱會，所有人大合唱的畫面連幼稚園老師也覺得不可思議，更說：「沒想到鬼滅之刃對這個社會的影響這麼大，就連這麼小的孩子都會唱！」

▲鬼滅之刃角色，竈門炭治郎。（圖／達志影像）



影片曝光後許多網友紛紛表示，「這也太厲害了吧，幼稚園小朋友也會唱！」、「這就是新一代的幼稚園校歌吧！」、「努力唱歌的孩子太可愛了！」、「鬼滅之刃真是一個成功的作品。」、「新聞媒體一直報導，很難有人不會唱吧？」、「來！今天要學的是水之呼吸」這個現象讓網驚嘆：「2020根本就是個鬼滅世代吧！」