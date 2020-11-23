她溺死侄子侄女「悲認產後憂鬱」！丈夫電話惹殺機…幼女全程目睹

▲嬸嬸用鐵鏈綁住姪子姪女，溺死2人。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者鄭思楠／綜合報導

深受信任的嬸嬸，卻對自己的姪子姪女痛下狠手。一場愉快的出遊，最後卻變成了一起慘劇……。河南商丘人妻患有產後憂鬱症，某天晚餐後帶著女兒和姪子姪女出門遊玩時，竟將姪子姪女用鐵鏈綁在電動單車上，推下河中淹死。

據《上海法治報》報導， 陳萍（化名）生下女兒剛出生10個月，患上了產後憂鬱。本是其樂融融的一大家，但一切卻在2019年8月28日發生了改變。

當日晚19時許，陳萍在吃完晚飯後，騎著電動單車，帶著女兒和10歲的姪女以及7歲的姪子一起外出玩耍。陳萍稱，為了防止別人把坐在後座的姪女姪子抱走，從車籃裡拿出了一把鐵鍊和三把鎖，將姪子姪女固定在後座上，隨後便原路返回。

10點左右，幾人到了一個橋邊，因為女兒不停地哭鬧，陳萍將車停了下來。抱著女兒安撫的過程中，丈夫打來電話詢問「怎麼還不回去」。此時，女兒仍在哭鬧，心裡又急又煩的陳萍看著電動單車後座被綁住的姪子姪女，怕2人回去向家裡人告狀，衝動之下將停放在橋邊的電動車和車上的孩子一起推下了河。

▲2孩慘死。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

之後，陳萍攔了一輛計程車，來到了自己的娘家，並將自己把2個孩子推下河的事情坦白。隨後，家人報警。根據陳婷的公公婆婆一家人表示，陳萍和丈夫結婚後感情一直很好，一家人相處的也很愉快；姪子姪女也很喜歡陳萍。

老公表示，陳萍在生下孩子後得了產後憂鬱症，曾經在多家醫院看過病，也曾住過院，但是沒有檢查出什麼結果。公公婆婆也稱，2019年初，陳萍曾經跳過河。

此外，警方在陳萍的住處搜到了多把鎖和鑰匙，以及一桶盛滿汽油的油桶。陳萍說，「我自從生過小孩之後就很焦慮，自殺過好幾次，但是看了幾次醫生都說我沒病。」她稱，購買鐵鍊和鎖是因為想在點燃汽油時讓自己跑不掉。

商丘市人民檢察院提起公訴，認為陳萍的行為已構成故意殺人罪。經鑑定，陳萍患有憂鬱症，案發時處於發病期，作案時具有限制刑事責任能力。最終，河南省商丘市中級人民法院以故意殺人罪判處陳萍死刑，緩期2年執行並限制減刑。

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