兩波變天！今狂跌8度「3縣市大雨」　周末更強冷空氣探14度

記者陳俊宏／台北報導

3縣市大雨特報，今高溫狂降8度！氣象專家吳德榮表示，本周有兩波冷空氣，周五晚這波較強，周六晚起至下周一氣溫最低，平地測站有機率觀測到14、15度的最低氣溫。

中央氣象局今天（23日）清晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今水氣增多。（圖／氣象局）

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周二東北風影響，天氣較涼，東北部留意有局部大雨發生機會，花蓮、台東和大台北山區也有些降雨；北部、東北部今高溫約降7度，來到23、24度，中南部則仍為多雲到晴，有28度以上。氣象局觀測，台北市22日最高溫來到30.3度，今估僅22度，下滑高達8度。

王品翔說，周三、周四東北風減弱，有個小空檔；周五、周六新一波東北季風下來，且強度比較強，中部以北低溫有機會17度，而雨區以迎風面北部、東半部為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二東北風影響，大台北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大，冷空氣不強，北台灣因雲多降雨稍轉涼；桃園雲量增多、氣溫略降，新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。

吳德榮表示，周三至周五白天東北風減弱，背風面西半部晴時多雲，氣溫略回升，迎風面東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率。

吳德榮提醒，周五晚再一波開始南下，桃園以北及東半部有局部雨，北台轉冷且持績時間較長；周六晚起至下周一氣溫最低，其清晨及夜間台北市氣象局測站將有觸及17度的機率，其他平地測站則有機率觀測到14、15度的最低氣溫，有可能是入冬以來首波符合「東北季風」定義（氣象局≦17度）的冷空氣；不過，模式模擬仍會持續微調，應繼續觀察。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲今北部和東半部有雨，北部、東北部轉涼。（圖／資料照／記者林敬旻攝）