冬天來了！今年最強冷空氣周五到探14度　影響5天備好厚重衣物

記者陳俊宏／台北報導

冬天要來了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（23日）提醒，周五到周末東北風再增強，這波很有機會是今年入冬到目前為止，影響台灣最強的一波冷空氣，台北市的低溫有機會降到16、17度，空曠地區則是14、15度，要先準備好冬衣或較厚重棉被衣物，「下周開始，冬天的感受會顯著出現。」

彭啟明在臉書說，這周有兩波東北風，今和周二的東北風較弱，北台灣早晚清晨低溫約在19、20度，高溫降到23、24度，和22日的30度有不小落差；中南部不受到影響，仍是多雲到晴的天氣，白天仍有27至29度，夜晚清晨低溫約21至23度，日夜溫差大。

▼今晨0時至8時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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彭啟明表示，周三、周四東北風減弱，宜蘭、花蓮仍偶有短暫陣雨，各地溫度將略回升轉晴；但周四晚上開始，從周五到周末東北風再增強，這波很有機會是今年入冬，到目前為止影響台灣最強的一波冷空氣，影響時間可能到下周一、下周二，會較強也較久。

彭啟明指出，屆時台北市的低溫有機會降到 16、17度，空曠地區則是14、15度，和這兩天也有明顯落差，北部和東北部會很有感。他建議務必要趁這幾天有空檔時間，要先準備好冬衣或較厚重棉被衣物。

彭啟明說，這波後續也都還有冷空氣補充，下周就不像這幾周溫度上上下下，暖顯著多於涼的天氣，秋夏裝都還在穿的情境；下周開始，冬天的感受會顯著出現，溫度也回不去過去幾周溫暖的天氣。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，這幾波的降溫和北方冷高壓發展是直接連動，目前零度的降雪線已經越過黃河流域，逐漸接近到長江流域當中，在中國北方到東北，甚至韓國或到日本，高緯度的區域都有顯著的降溫，也有些雪勢，已經很有小雪的氣氛了。

彭啟明表示，而進入東北風時期，東北風陰沉的地形降雨，集水區雨勢仍對水庫最有貢獻的就是翡翠水庫，目前水位已經超過167公尺，非常接近水位上限，今年從7月開始顯著下滑到最低的147公尺，10月開始已經多了將近20公尺；但其他水庫則還是枯水期，這段期間要全面的有降雨，非常的不容易。

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今和周二東北風影響，天氣較涼，東北部留意有局部大雨發生機會，花蓮、台東和大台北山區也有些降雨；北部、東北部今高溫約降7度，來到23、24度，中南部則仍為多雲到晴，有28度以上。氣象局觀測，台北市22日最高溫來到30.3度，今估僅22度，下滑高達8度。

王品翔說，周三、周四東北風減弱，有個小空檔；周五、周六新一波東北季風下來，且強度比較強，中部以北低溫有機會17度，而雨區以迎風面北部、東半部為主。

▲彭啟明說，下周開始，冬天的感受會顯著出現。（圖／資料照／記者林敬旻攝）