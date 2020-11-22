入冬「強冷空氣」周末到探14度　今晚先變天！防3天大雨

記者陳俊宏／台北報導

入冬強冷空氣要來了！氣象專家吳德榮表示，周六晚起至下周一其清晨及夜間，台北市氣象局測站的最低氣溫將降至17度以下，其他平地則將出現14、15度左右的最低氣溫，是入冬以來首波符合「東北季風」定義（氣象局≦17度）的冷空氣。

▲氣象局提醒，周五東北風增強，周六東北季風影響，北部及東北部氣溫下降。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

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氣象局說，今天（22日）東北風稍減弱，白天氣溫也稍回升，迎風面東半部及大台北地區有局部短暫雨，但雨勢較21日趨緩，其他地區為晴到多雲；各地清晨低溫21至23度，白天西半部高溫約30至32度，東半部高溫28、29度。

氣象局提醒，今晚起東北風再度增強，北部及東北部再轉濕涼，東北部地區有陣雨，下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而花、東地區也有局部短暫陣雨，亦有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區則有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局預報，周一、周二均為東北風影響的天氣，這段期間北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，其中東北部地區降雨較為持續，並有局部大雨發生的機率，花、東地區有局部短暫陣雨，亦有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有局部短暫雨，桃園以南維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及東半部整天較濕涼，中南部高溫仍有28、29度以上。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，周三、周四東北風稍減弱，氣溫亦稍回升，僅剩東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲的天氣；周五東北風增強，周六東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴的天氣。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北風減弱，白天各地為多雲時晴的天氣，北海岸、北部山區及東半部晚有局部短暫雨的機率，北部白天最高溫又回升至32度左右，中南部白天熱、最高溫約34、35度，各地早晚仍偏涼。



吳德榮指出，周一、周二東北風影響，桃園以北及東半部再轉有雨，冷空氣還是偏弱，北台灣因雲多降雨稍轉涼，新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣；周三至周五白天東北風減弱，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲，氣溫略回升。



吳德榮提醒，周五晚再一波開始南下，天氣轉冷且持績時間較長；周六晚起至下周一其清晨及夜間，台北市氣象局測站的最低氣溫將降至17度以下，其他平地則將出現14、15度左右的最低氣溫，是入冬以來首波符合東北季風定義的冷空氣；不過，模式模擬仍會持續微調，應繼續觀察。