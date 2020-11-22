全台有感！入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝　北部明先暴跌8°C

▲未來一周天氣2波冷空氣報到，周五起入秋最冷時刻到，低溫下探16度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，未來將有2波冷空氣影響，今晚起到周二東北風增強，明天北台灣高溫將一口氣掉7、8度，感受偏涼；周五入秋以來最強冷空氣報到，中部以北低溫僅剩17、18度，更可能下探至16度，周六、日早晚最冷。

氣象局表示，未來一周分別有兩波東北風影響，對於北部來說將會有兩波降雨、兩波降溫，整體來說頗有一場秋雨一場寒的感覺，尤其周末那一波降溫預計是全台有感，建議大家可以找時間整理整理保暖的物品。

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氣象預報員顏增璽進一步表示，今晚起到周二受到東北風影響，以桃園以北、東半部降雨為主，其中大台北山區及東半部有局部大雨發生機率。

溫度方面，今天各地算是高溫炎熱，但在東北風增強後，明天北台灣高溫僅剩23-24度，一口氣約降7、8度，感受偏涼；至於中南部高溫仍有28、29度，東半部26度。

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周三、四東北風減弱，北台灣高溫回升到26度，中南部高溫則約30度左右，這段期間各地低溫約20-23度。雨區部分僅剩東半部有局部降雨。

但要注意的是，下一波東北季風周五來襲，強度可以說是今年入秋以來最強一波冷空氣，以周六、日早晚最冷，中部以北、東北部低溫17、18度，更有可能下探16度。北部及宜蘭白天的氣溫將分別由周五的26、23度下滑到周日的20-22度左右，周日的低溫甚至只有17度。其他地區周五到周六白天還算溫暖，但周六晚起到周日溫度也會下降，周日低溫將降到17-20度左右。

氣象局表示，這個階段降雨部分，以桃園以北、東半部為主，其中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部較大雨勢。

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