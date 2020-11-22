普悠瑪男拒補票狂打列車長　台鐵證實有「重度精神異常」

記者賴文萱／台北報導

台鐵列車上再度發生暴力事件！今（22）日上午，一列潮州開往南港110次的普悠瑪號，列車長在4車驗票時，有疑似精神異常旅客僅拿出台中到台北的區間車票，之後發生攻擊列車長事件。台鐵表示，經新竹路警查證，該旅客有重度精神異常，已在第一時間慰問列車長，後續將會協助他的法律諮詢服務。

這起暴力攻擊事件發生在今早110次的普悠瑪號上，台鐵指出，列車長在4車驗票時，有疑似精神異常旅客僅拿出台中到台北的區間車票，之後發生攻擊列車長。經列車長立即通知新竹鐵路警察，由鐵路警察帶回路警所依法執行保護管束中，並已聯絡上家屬，家屬到路警所後，警方會協助家屬後續處理。

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▲台鐵普悠瑪一名男乘客拒補票，對列車長動粗。（圖／民眾提供）

台鐵表示，經新竹鐵路警察查證，該旅客有重度精神異常，已在第一時間慰問列車長，後續將會協助他的法律諮詢服務。警方則指出，該名男子（30歲）持斗南到台北的區間車票，違規搭乘普悠瑪，遭列車長查獲後，拒絕補票，並於車廂內喧鬧、攻擊列車長，因此列車長到新竹站後，隨即表明拒載男子，並協請鐵路警察出面，上銬帶回。

▲台鐵普悠瑪一名男乘客拒絕補票，攻擊列車長遭逮。（圖／民眾提供）

警方提到，經使用M-P人臉辨識系統查詢，已聯繫其父親，待家屬抵達，將進行後續處理，而雙方均無受傷，列車長表示，他將保留傷害告訴權。

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