今晨18.7℃！連3天秋老虎飆34度　周五晚變天…下波冷空氣更強

▲今西半部高溫約28至30度。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮指出，周三至周五為典型「秋老虎」天氣；周五晚變天、周六涼；下周一另一波較強東北風南下，水氣多，桃園以北及東半部再轉有雨，冷空氣南下，北台灣氣溫明顯下降、轉濕涼。

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的18.7度。氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（17日）天氣和16日類似，吹偏東風，迎風面東半部容易有局部降雨，其他地區較穩定為多雲到晴；因東半部雲多有些降雨，高溫約26、27度，西半部則約28至30度，清晨各地低溫約20至23度，中南部因有局部輻射冷卻來到20度。

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劉沛滕說，這樣的天氣型態持續到周五，周五到下周一東北風稍微增強，大台北山區、宜蘭和花蓮有局部降雨。至於未來一周溫度方面，他指出，西半部高溫都有30度，局部地區更高，而周五、周六北部約降至26、27度；各地低溫約20度，局部近山區平地和空曠地區可能來到17、18度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三至周五白天各地晴朗穩定、紫外線強，白天微熱早晚涼，各地高溫更可達32至34度，為典型秋老虎天氣。

吳德榮說，周五晚至周六有一小股東北風南下，北海岸、北部山區及東北部轉有局部雨，大台北及東部的降雨機率提高，冷空氣雖不強，但周六白天北台灣將因雲多降雨而轉涼；桃園以南受影響很小，中南部仍是晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，周日東北風減弱，各地轉為晴時多雲的天氣，高溫又回升至30度以上，白天微熱早晚涼；下周一另一波較強東北風南下，水氣多，桃園以北及東半部再轉有雨，冷空氣南下，北台灣氣溫明顯下降、轉濕涼，而新竹以南影響很小，氣溫略降。他說，模式模擬對此波東北風南下時間及冷空氣強度仍在微調，應持續觀察。