買1注中1.28億頭獎！80歲阿嬤超淡定：很高興來得及「享受人生」

▲八旬老太太買彩券都是用電腦選。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸體彩大樂透20108期於10月31日開獎，似乎是過了一周的「冷靜期」後，一等獎得主終於現身廣州市體育彩票管理中心，不過令人驚訝的是，獨得總獎金達2940萬人民幣（約新台幣1.28億元）的幸運兒，竟然是一位年過八旬的老太太。

根據陸媒《廣州日報》報導，現身體彩中心領獎的老太太是由兒子陪同前來。老太太表示，這注號碼不是自選號，而是她路過一家彩券行時，用電腦選號隨機買來的。老太太笑稱，「我買菜、散步都會經過這家投注站，想起來就會買個10元，隨機選一注再5倍投注正好10塊（人民幣，約新台幣43元），基本都是這樣買的，就當做做善事吧。」

▲花10元買彩券，竟中了約新台幣1.28億元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



頭獎開獎了一個星期，到了11月6日老太太才拿出彩券，讓兒子幫忙上網查開獎號碼。她兒子開心表示，「不查不知道，對獎後嚇一跳，原來老母親買到的是5倍頭獎。」指他媽媽並沒有固定買彩票的習慣，頂多一個月1、2次，所以請他幫忙查開獎的頻率，也大約一個月一次，「這次算早了，之前都是開獎後一個對月才叫我查的。」

老太太從兒子哪裡得知自己中獎一事後，起初還不敢相信，反覆確認2、3次後才相信自己就是那一位幸運兒。雖然中了將近2940萬人民幣（約新台幣1.28億元），但她進一步說，當下的心情並沒有興奮到睡不著，「都這個歲數了，不會像其他人那麼激動，怎麼用這筆錢我也沒好好仔細想，等領完獎回家再跟家人慢慢商量吧」。老太太還淡定說，「很高興到了這歲數，還能好好享受一下頭獎的人生。」