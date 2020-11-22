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四天內2人逝世　陸解放軍「開國將軍」現存7人

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▲▼中共開國將軍詹大南。（圖／取自騰訊新聞）

▲中共開國少將、前南京軍區副司令詹大南。（圖／取自騰訊新聞）

記者陳政錄／綜合報導

曾於抗美援朝戰役中，率領部隊殲滅美軍一個加強團（北極熊團）的中共開國少將、前南京軍區副司令詹大南21日上午，於江蘇南京逝世，享嵩壽105歲，這是近4天內，離世的第二位解放軍名將。根據統計，目前大陸健在的開國將軍僅存7人，平均年齡均在百歲上下。

詹大南出自大陸第二大將軍縣—安徽金寨縣，該縣曾走出上將洪學智，中將皮定均、張賢約、李耀、陳先瑞、林維先、徐立清、曾紹山、滕海清，和約50位少將；在詹大南逝世後，金寨縣所有解放軍開國將軍均已離世。

▲▼中共開國將軍詹大南。（圖／取自騰訊新聞）

▲詹大南曾參與多起中共解放軍重要戰役。（圖／取自騰訊新聞）

據《澎湃新聞》報導，詹大南是在11月21日上午，於江蘇南京逝世。他在1931年，以16歲齡加入中國工農紅軍，1936年轉入共產黨，1955年被授予少將軍銜。曾在國共內戰，參與國民黨109師師長牛元峰敗亡的直羅鎮戰役，和抗日戰爭百團大戰、張家口保衛戰，以及抗美援朝戰爭等。

詹大南逝世前3天，11月18日，解放軍亦有另一名開國少將，前福州軍區空軍司令員、空軍原顧問楊思祿在北京逝世，享嵩壽104歲。

在此之前，解放軍前瀋陽軍區副政委兼政治部主任、原冶金工業部部長陳紹昆於10月10日在北京逝世，享耆壽99歲。

1955年到1965年間，中共共授予10名共和國元帥、10名解放軍大將、57名解放軍上將、177名解放軍中將和1360名解放軍少將，被統稱為中共開國將帥；目前，健在的7人均為少將軍銜，為鄒衍、楊永松、黎光、張力雄、王扶之、文擊、涂通今。

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