秋鬥被國民黨沒收？　勞運人士嘆：活動確實被喧賓奪主

記者陶本和／台北報導

今年堪稱史上最大規模的「秋鬥遊行」22日登場，國民黨首次組隊參與，但民進黨團總召柯建銘形容是「寄生秋鬥」；在活動結束後，勞運界人士感嘆，活動確實被喧賓奪主。此外，前高雄市長韓國瑜以「不模糊焦點」為由，不出席活動，也被認為是暗諷出席的藍營大老們是去「模糊焦點」。

▲2020秋鬥遊行，馬英九、江啟臣、朱立倫帶領國民黨隊伍前行 。（圖／記者李毓康攝）

事實上，「秋鬥」本來是參考日本的「春鬥」，每年號召勞團、整理不同議題，一起向資方施壓，並在談判桌上討論薪資與工作條件。本次遊行，勞團以自主工聯、桃產總、新竹產總、新海瓦斯工會等為主，成員約不到1000人。

不過，勞運人士指出，這次遊行雖然規模大，但不可否認的是，在國民黨組隊參與之後，把電視台換照問題、新聞自由議題納入，讓本來初衷關心勞權的議題，整個被國民黨的政治操作給沒收，甚至可以說，等於沒有辦這場秋鬥，「好比本來是要辦媽祖誕辰，結果變成中元節」。

因此，從遊行的結果上來看，黨政人士認為，果然被民進黨團總召柯建銘說中了，他認為秋鬥因為國民黨加入而變質，諷刺國民黨是「寄生秋鬥」。

▼2020秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝）



另外，在國民黨方面，韓國瑜在21日深夜透過臉書聲援秋鬥大遊行，除了重申中天、反萊豬立場外，他也說明自己不會現身秋鬥現場，原因是要避免「模糊焦點」。

綠營黨政人士表示，國民黨15個縣市長，38個立委，最後只能拼出最多3萬人，而且還是自己喊的；至於韓國瑜最後一刻，拋出不去現場遊行，殺傷力確實蠻大的。

該人士分析，韓國瑜連夜說，他不到現場支持，而是以聲援代替，主要是「不想轉移焦點」，但這換言之，不就是在諷刺，有到現場支持遊行的藍營大老們，諸如前總統馬英九、前主席朱立倫、前主席吳敦義等人，把秋鬥的活動給「轉移焦點」了嗎？

▼2020秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝）

