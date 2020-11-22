北京「積極考慮」加入CPTPP　專家點出關鍵挑戰

▲習近平表態，中國願意考慮加入CPTPP。（圖／路透社）

文／中央社記者賴言曦台北21日電

繼完成RCEP簽署後，中國官方又展現對加入CPTPP的興趣。國內學者分析，中國本身的管制，讓中國無法滿足CPTPP要求，因此爭取加入的說法，只是為了塑造支持多邊體系的形象。

中國15日完成區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署後，中國國家主席習近平昨晚透過視訊出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時，又表示將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

對於中國甫完成RCEP簽署後就表態願加入CPTPP，中華經濟研究院WTO及RTA研究中心副執行長李淳接受中央社記者採訪時指出，這不是中國官方首度表態願意加入CPTPP，但對中國來說，CPTPP有不少它無法滿足的要求。

李淳舉例，CPTPP電子商務專章有一條規定，即各成員國必須確保消費者可自由選用網路服務及應用程式（app），這項要求對境內禁止使用臉書（Facebook）等app的中國來說，是「目前不可能接受的規定」。

李淳認為「除非CPTPP為中國改規則」，否則中國難有加入機會。然而，CPTPP曾言明不會為有意願加入的新成員更改規則或重啟談判。在這樣的狀況下，中國的宣示，只是為了製造氣氛，並塑造支持多邊體系的形象，不太可能真正加入。

▲RCEP成員總GDP佔全球30％。（圖／翻攝新華社）

對於中國的表態會不會對台灣爭取加入CPTPP帶來挑戰。國立清華大學中國研究中心兼任助理教授洪財隆接受中央社採訪時分析，台灣要加入CPTPP，目前雖要面對重重挑戰，但隨著5G時代來臨，加上國際社會對中國重新認識等氣氛下，台灣還是有機會與優勢爭取加入CPTPP。

李淳則認為，中國稱願加入CPTPP後，各成員國政治領袖可能會為了吸引「大咖」而維持觀望，拖延台灣爭取加入的時程，並導致變數增加。但國際間專業經貿談判人員都知道，「中國只是說說」。

李淳說明，對CPTPP來說，如果為了讓中國加入而創造條件，反而意味著中國有主導權，違背協定強調成員國才是主導者的宗旨。因此，對台灣來說，能不能加入CPTPP，關鍵是檢視自身是否已做好加入的準備，以便讓有意願協助台灣的成員國，有籌碼為台灣爭取加入CPTPP。

▲學者認為CPTPP諸多規定並非中國可接受。（圖／路透）