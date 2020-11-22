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香港想盡早加入RCEP　看好服務貿易、投資都能受惠

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▲▼林鄭月娥參加APEC。（圖／港府）

▲林鄭月娥透過視訊參加APEC會議。（圖／港府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥近日在亞太經合組織（APEC）會議上祝賀15個經濟體簽署了「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），並提到希望香港也能早日加入。香港財政司司長陳茂波22日進一步指出，加入RCEP能令服務貿易、投資等環節受惠，香港將根據協定的相關條款，爭取成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳茂波表示，中國日前簽訂了RCEP，這是全球最大的貿易協議，涵蓋全球總人口和生產總值約三分一，「最近國際間一再出現反全球化論述以及對世貿協定未來的貢獻抱持懷疑態度，今次RCEP的簽訂顯得更具意義。」

陳茂波提到，RCEP成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本，「這協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零部件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。」

▼RCEP透過視訊完成簽署。（圖／路透）

▲▼簽署RCEP,東協峰會,區域全面經濟夥伴協定。（圖／路透）

陳茂波指出，去年香港與RCEP中15個成員國的雙邊貨物貿易總額達7,655億美元，佔香港的貨物貿易總額71%，雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。

陳茂波表示，香港早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願，未來也將根據協定的相關條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳茂波強調，在積極參與國家經濟「內循環」的同時，香港會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色，為香港開拓更多潛在市場及產業，推動經濟進一步高質發展。

對於香港期望加入RCEP，大陸商務部發言人高峰19日在記者會上曾表示，商務部積極支持香港參與國際和區域經濟合作，將根據RCEP關於新成員加入的規定和香港發展的實際需要，支持香港儘早加入RCEP。

▲▼RCEP談判、簽署、東協峰會、2020 。（圖／路透社）

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