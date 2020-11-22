　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新手爸媽必看！花蓮慈院教授孕期運動、寶寶沐浴　請您跟著做

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

孕期中的媽媽們，隨著寶寶發育，腹部重量日漸增加，開始出現腰酸背痛等不適；寶寶的肌膚厚度只有成人的50%，幫寶寶洗澡時，該怎麼呵護他們嬌嫩的肌膚？花蓮慈濟醫院日前由婦產部醫師陳萱、護兒中心團隊、物理治療師蔡子涵、簡婕，分別教爸爸、媽媽，如何溫和地幫寶寶沐浴及懷孕期的舒緩運動。

媽媽們懷孕後，不僅走起路來會喘，還會腰酸背痛甚至無力。花蓮慈院擁有「孕產婦適能動作分析認證」、「孕產婦運動指導課程認證」的兩位物理治療師蔡子涵、簡婕，分享舒緩「孕」動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「搖屁股」練習可以將骨盆底肌向上提、增加關節穩定性，還能改善漏尿、腰痠與骨盆帶疼痛。

物理治療師蔡子涵表示，媽媽在孕期中除了要適應體態上的變化、重心轉移外，往往因為肌力不夠，姿勢不正確，讓關節產生壓力，或是肌肉力量不平均，也會讓身體不舒服，其實在孕期中做一些簡單的運動，包含核心訓練、拉筋等運動，都可以減緩下背、恥骨的不舒服及改善抽筋。

運動前，孕媽咪學習正確的呼吸很重要，物理治療師簡婕表示，不少媽媽在孕期會覺得胸悶、呼吸喘或胸口緊，這可能是因為呼吸模式改變，所以正確的呼吸可以使腹腔壓力穩定。呼吸練習時，媽媽們坐在椅子上，雙腳踩穩，腳掌位置超過膝蓋一點，一手放胸口、一手放腹部，吸氣時胸口、腹部上下左右前後平均起伏，呼氣也要一致，在正確的吸吐下，可以增加骨盆底肌及腹腔壓力的穩定性，進而改善體態。

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

搖屁股練習，媽咪可和另一半雙人搭肩練習。

另一項「搖屁股」練習，媽媽們可以扶著椅子，搭配呼吸緩緩向左右微蹲，物理治療師蔡子涵指出，這項動作可以將骨盆底肌向上提、增加關節穩定性，還能改善漏尿、腰痠與骨盆帶疼痛；也能與另一半雙人搭肩練習，促進愛的賀爾蒙及媽媽們的安定感。

物理治療師也示範上下微蹲的開髖訓練及關節減壓練習，放鬆緊繃的肩頸、活化髖部、臀部、骨盆底肌肉群，物理治療師蔡子涵也提醒，媽媽在懷孕期間運動要注意補充水分、穿著合適的衣物外，第一孕期（懷孕一到三個月）的媽咪們還要避免體溫過熱。

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理師與團隊，帶著爸爸、媽媽一起練習幫寶寶沐浴。

與先生一起做雙人練習的黃小姐表示，目前懷孕七個月，除了全身痠痛外，因為工作需常常走動，所以一直覺得喘，在跟著物理治療師的教學來運動後，覺得緊繃的肩頸放鬆很多，加上與先生一起練習，讓他理解懷孕的辛苦，也能幫忙緩解孕期的不適。

孩子出生後，「洗澡」是不少新手爸媽的一大關卡，在面對身體軟軟嫩嫩的寶寶，不免擔心在洗澡的過程中讓孩子受傷。護兒中心護理師團隊以影片教學外，現場也準備了新生兒澡盆、沐浴乳、浴巾等等盆洗用品，帶著爸爸、媽媽一起練習幫寶寶沐浴，護理師曹雅晴表示，測試水溫時，以皮膚最薄的手腕內側來測溫度，避免太燙或太冷；另外，還要注意安全，以手掌及手臂托住寶寶，也讓寶寶比較有安全感。

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理師與團隊帶著孕媽咪練習新生兒的臍帶照護。

除了洗澡，護理師曹雅晴與團隊也示範新生兒的臍帶照護，護理師曹雅晴說，臍帶消毒一天最少消毒四次，分別為早、中、晚及洗澡完後，每次使用75%酒精及三至四根棉花棒，繞著臍帶根部畫一圈來消毒，以避免發炎的狀況發生。

參加寶寶沐浴練習的傅小姐說，這是她第一次懷孕，想到未來要幫身體軟軟的孩子洗澡就很緊張，因為沒有經驗，也害怕傷害到寶寶，還好有教學課程可以實作練習，減少了她的恐懼跟慌張。護兒中心護理長張瑞雲也表示，在院內生產的新手爸媽不用擔心，團隊都會在一旁手把手的教學，讓家長們熟悉新生兒的照護外，返家後若有問題也可以再來詢問團隊，當爸爸、媽媽們的強力後援。

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

媽寶夫、婆婆合作凌虐！　媳婦淚撰「婆家殺了我」血書曝光

台鐵又有列車長「車上被暴打」　每月危險津貼僅領4、500元

環團要求蘇貞昌兌現「無煤承諾」　環保署：空氣品質已逐年好轉

全台有感！入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝　北部明先暴跌8°C

閨蜜借電腦忘登出！　她點開「通知訊息」秒淚崩：奇數友情玩不起

深夜叫外送！餐盒蓋放「女子大頭照」店家卻納悶　他怕爆：她是誰

新手爸媽必看！花蓮慈院教授孕期運動、寶寶沐浴　請您跟著做

公車忽傳怪味！大媽神躺「座椅秒變單人床」　抬腳貼窗大露灰指甲

辣妹嗨喊「23歲只有一次！」壽星被綁上鋼管車　遊街慶生笑瘋萬人

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

媽寶夫、婆婆合作凌虐！　媳婦淚撰「婆家殺了我」血書曝光

台鐵又有列車長「車上被暴打」　每月危險津貼僅領4、500元

環團要求蘇貞昌兌現「無煤承諾」　環保署：空氣品質已逐年好轉

全台有感！入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝　北部明先暴跌8°C

閨蜜借電腦忘登出！　她點開「通知訊息」秒淚崩：奇數友情玩不起

深夜叫外送！餐盒蓋放「女子大頭照」店家卻納悶　他怕爆：她是誰

新手爸媽必看！花蓮慈院教授孕期運動、寶寶沐浴　請您跟著做

公車忽傳怪味！大媽神躺「座椅秒變單人床」　抬腳貼窗大露灰指甲

辣妹嗨喊「23歲只有一次！」壽星被綁上鋼管車　遊街慶生笑瘋萬人

美近1220萬例確診！「最快接種疫苗」時間曝光　美官員：95％有效

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

美艦貝瑞號通過台海　指揮官稱「確保各國航行自由」

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

為搶「小魔女DoReMi」最後一日滿額禮　粉絲擠爆新光三越上演排隊戰

不爽抽煙遭醉客巴頭引混戰　9人不顧踩到狗屎瘋狂互K...警到場全GG

SBL／陳世念重返台啤主因　閻家驊：危機時刻可穩陣腳

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話道別…慘賠60萬元

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

女友譙「看皮卡丘」超幼稚　網：男的問題

入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

壽星被「綁上鋼管車」慶生　遊街笑瘋萬人

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

男友保險套戳洞逼婚　女友決定讓他崩潰

排隊美食很普通！花蓮人曝包子店「在地吃法」

女兒突喊「妳幹嘛」衝進廚房　下秒母女害怕互看沉默了

北一女傳奇阿伯！70歲警衛叫出全校學生名

《怪胎》入圍6項全摃龜！網點1關鍵：不意外

中捷車廂「連接器軸心斷裂」！日廠商說話

更多熱門

相關新聞

超正人妻IG抓姦　小三竟是大學閨蜜

超正人妻IG抓姦　小三竟是大學閨蜜

台中一對夫妻，結婚4年育有2子；不料妻子卻在丈夫手機通訊軟體instagram發現他和一名女子曖昧對話，對方還以寶寶相稱。經追問，丈夫坦承與這名女子發生2次性行為，令人氣憤的是這小三竟是她的大學閨蜜，讓她深受打擊，於是向小三提出60萬元精神撫慰金，經法官審酌以30萬元賠償為合理。

跟著熱血跑者這樣做　12天健康有感

跟著熱血跑者這樣做　12天健康有感

日韓都瘦子？網曝1真相：台人怎可能不胖

日韓都瘦子？網曝1真相：台人怎可能不胖

Chloé「焦糖棕」度假滑雪風

Chloé「焦糖棕」度假滑雪風

5個最容易被忽視的跑步小知識

5個最容易被忽視的跑步小知識

關鍵字：

新手爸媽煩惱慈院孕期運動寶寶沐浴酒精臍帶

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

星巴克限時「買一送一」又來了

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

隨時都想要！健身男被女友罵變態

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面