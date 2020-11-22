新手爸媽必看！花蓮慈院教授孕期運動、寶寶沐浴　請您跟著做

▲物理治療師分享舒緩「孕」動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

孕期中的媽媽們，隨著寶寶發育，腹部重量日漸增加，開始出現腰酸背痛等不適；寶寶的肌膚厚度只有成人的50%，幫寶寶洗澡時，該怎麼呵護他們嬌嫩的肌膚？花蓮慈濟醫院日前由婦產部醫師陳萱、護兒中心團隊、物理治療師蔡子涵、簡婕，分別教爸爸、媽媽，如何溫和地幫寶寶沐浴及懷孕期的舒緩運動。

媽媽們懷孕後，不僅走起路來會喘，還會腰酸背痛甚至無力。花蓮慈院擁有「孕產婦適能動作分析認證」、「孕產婦運動指導課程認證」的兩位物理治療師蔡子涵、簡婕，分享舒緩「孕」動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「搖屁股」練習可以將骨盆底肌向上提、增加關節穩定性，還能改善漏尿、腰痠與骨盆帶疼痛。

物理治療師蔡子涵表示，媽媽在孕期中除了要適應體態上的變化、重心轉移外，往往因為肌力不夠，姿勢不正確，讓關節產生壓力，或是肌肉力量不平均，也會讓身體不舒服，其實在孕期中做一些簡單的運動，包含核心訓練、拉筋等運動，都可以減緩下背、恥骨的不舒服及改善抽筋。

運動前，孕媽咪學習正確的呼吸很重要，物理治療師簡婕表示，不少媽媽在孕期會覺得胸悶、呼吸喘或胸口緊，這可能是因為呼吸模式改變，所以正確的呼吸可以使腹腔壓力穩定。呼吸練習時，媽媽們坐在椅子上，雙腳踩穩，腳掌位置超過膝蓋一點，一手放胸口、一手放腹部，吸氣時胸口、腹部上下左右前後平均起伏，呼氣也要一致，在正確的吸吐下，可以增加骨盆底肌及腹腔壓力的穩定性，進而改善體態。

▲搖屁股練習，媽咪可和另一半雙人搭肩練習。

另一項「搖屁股」練習，媽媽們可以扶著椅子，搭配呼吸緩緩向左右微蹲，物理治療師蔡子涵指出，這項動作可以將骨盆底肌向上提、增加關節穩定性，還能改善漏尿、腰痠與骨盆帶疼痛；也能與另一半雙人搭肩練習，促進愛的賀爾蒙及媽媽們的安定感。

物理治療師也示範上下微蹲的開髖訓練及關節減壓練習，放鬆緊繃的肩頸、活化髖部、臀部、骨盆底肌肉群，物理治療師蔡子涵也提醒，媽媽在懷孕期間運動要注意補充水分、穿著合適的衣物外，第一孕期（懷孕一到三個月）的媽咪們還要避免體溫過熱。

▲護理師與團隊，帶著爸爸、媽媽一起練習幫寶寶沐浴。

與先生一起做雙人練習的黃小姐表示，目前懷孕七個月，除了全身痠痛外，因為工作需常常走動，所以一直覺得喘，在跟著物理治療師的教學來運動後，覺得緊繃的肩頸放鬆很多，加上與先生一起練習，讓他理解懷孕的辛苦，也能幫忙緩解孕期的不適。

孩子出生後，「洗澡」是不少新手爸媽的一大關卡，在面對身體軟軟嫩嫩的寶寶，不免擔心在洗澡的過程中讓孩子受傷。護兒中心護理師團隊以影片教學外，現場也準備了新生兒澡盆、沐浴乳、浴巾等等盆洗用品，帶著爸爸、媽媽一起練習幫寶寶沐浴，護理師曹雅晴表示，測試水溫時，以皮膚最薄的手腕內側來測溫度，避免太燙或太冷；另外，還要注意安全，以手掌及手臂托住寶寶，也讓寶寶比較有安全感。

▲護理師與團隊帶著孕媽咪練習新生兒的臍帶照護。

除了洗澡，護理師曹雅晴與團隊也示範新生兒的臍帶照護，護理師曹雅晴說，臍帶消毒一天最少消毒四次，分別為早、中、晚及洗澡完後，每次使用75%酒精及三至四根棉花棒，繞著臍帶根部畫一圈來消毒，以避免發炎的狀況發生。

參加寶寶沐浴練習的傅小姐說，這是她第一次懷孕，想到未來要幫身體軟軟的孩子洗澡就很緊張，因為沒有經驗，也害怕傷害到寶寶，還好有教學課程可以實作練習，減少了她的恐懼跟慌張。護兒中心護理長張瑞雲也表示，在院內生產的新手爸媽不用擔心，團隊都會在一旁手把手的教學，讓家長們熟悉新生兒的照護外，返家後若有問題也可以再來詢問團隊，當爸爸、媽媽們的強力後援。

►腦公！你不可以賴帳喔