「祭空棺」送煞雞鴨沒人敢要！板殯旁街頭亂竄　活人險跟著陪葬

▲民眾發現送煞「祭空棺」使用後的雞鴨亂竄 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

日前有民眾向動保處通報指稱，新北市板橋區殯儀館附近有雞、鴨在街上遊蕩、亂竄，汽機車常閃避險釀車禍，原來這些流浪雞、鴨都是因民間習俗「祭空棺」、「祭草人」送煞氣用的，新北市動保處2020年7月起，要求殯葬業者要強制填寫「活禽動物登記表」，並妥善處理，違者將開罰最高15萬，也歡迎民眾認養這些流浪雞鴨。

▲民眾發現送煞「祭空棺」使用後的雞鴨亂竄，影響交通。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，如果家中1年內有2人過世，按照台灣民間習俗，喪家會請專業的法師、道士進行「祭三喪」儀式，或稱「祭空棺」、「祭草人」，法事的過程中，會使用白色雞、鴨作為「開光」、「制煞」，儀式結束後雞、鴨跑走後，代表送走煞氣，但往往衍生後續問題。

有民眾在新北市板橋區殯儀館附近的道路、公園，看到四處逃竄、流浪的雞鴨，擔心跑上高架橋造成意外，還貼到臉書「誰家的鴨子？」，許多行經的汽機車更時常為了閃避，差點出車禍，但附近居民也見怪不怪。

▼民眾發現送煞「祭空棺」使用後的雞鴨亂竄，影響交通 。（圖／翻攝自臉書）

新北市動保處接獲多次民眾通報，也派員前往捕捉，但效果不彰；為了解決這個問題，2020年7月起，強制規定殯葬業者及民眾，在舉行儀式前，需要填寫「活禽動物登記表」，事後需妥善處理活體雞鴨，並邀請業者宣導說明。

動保處也公告指出，如果民眾發現有棄養雞鴨情況，經調查屬實，將對棄養者依動物保護法處以最高15萬罰鍰，檢舉人也可獲得50%的檢舉獎金，另外民眾如想要收容認養這些流浪的雞鴨，可到動保處登記。

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▼動保處邀請殯葬業者宣導勿棄置，違者將罰最高15萬，並歡迎民眾認養 。（圖／記者陳以昇翻攝）