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屬虎桃花緣超級旺！12生肖「農10月」運勢曝…2生肖每況愈下

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驚悚,恐怖,黑影,晚上,租房,房間,靈異（圖／取自免費圖庫stocksnap）

文／湯鎮瑋　圖／免費圖庫stocksnap

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：11/15～12/14　農曆：10月

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

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鼠：(★★)整體運勢有些反覆不定。工作方面，你需要尋找恰當的機會來證明自己有足夠的能力，足以擔負重要的崗位。此外，也需要認真思考和篩選確定下一步的投資計畫，不可貿然嘗試。感情上需要給對方更多的信心。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

牛：(★★★)金錢運勢有些迂迴起落。工作上較為低迷，感覺自己的能力和才華沒有施展的空間。財運較為反覆，建議偏財謀利要懂得見好就收。感情運不見轉機，以不變應萬變吧！本月可多到空氣新鮮之處遊玩，有助健康運。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

虎：(★★★★★)六合照映，迎來好運的一個月！工作上盡情發揮，努力爭取該爭取的，但注意調整作息，不要過於勞累。財運尚可，稍作保守為好，莫盲從跟進，腳踏實地很關鍵。 桃花緣不錯，愛侶間溫馨甜蜜，頗有進展。這個月需要好好調適生活中的身心節奏，

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

兔：(★★★★)本月無論外境變動影響，都能掌握職場局勢變化，為自己開創新局。投資若想有豐厚收益，宜多聽專家意見，過度衝動和主觀會造成損失。感情上要以柔制剛，適時展現熱情讓關係融洽，積極行動就有機會。

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龍：(★★★)運勢稍有回升，若在職場遇到阻力，請謙虛的向有經驗的前輩求助，有助於解決難題與提升能力。本月可以利用空檔安排一些短期的學習活動，利於加強賺錢的能力。感情運不佳，得來容易的速食愛情要保持距離。

【理財最前線】金鼠最強轉運年　12生肖財運大公開

蛇：(★★)即使運勢每況愈下，若能有容下負面意見的雅量，以及妥當處理來者不善的銳利挑戰眼光，在職場上就有轉圜。理財投資明哲保身為要，儘量遠離是非圈。 這個月不易與人融洽相處，也要慎防熬夜導致的健康災難。

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馬：(★★★)本月雖蒙月德貴人庇佑，仍要面對許多的「意料之外」。擁有職場好EQ是這個月工作順利的前提，千萬要沉得住氣。財有危機，千萬不要把到手的資金隨意借給他人。在愛情中要表達真實想法，避免太多灰色地帶造成困擾。

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羊：(★★★★)整體運勢雖順風順水，甚至會有貴人相助，職場人際互動仍要用心維護，必要時刻就能派上用場。財運不至於耗損，但也不可大手筆揮霍，精打細算是原則。愛情腳步近了，但別單方面投入感情中，免得日後後悔。

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猴：(★★★)運勢稍有起色，壓力就是職場進步的動力之一，別把長官對你的要求看得太嚴重，抱著感恩的心，反而有所學習。財運略有回升，但花錢須節制，不可超額消費。本月多參加交友聯誼等活動，幫助增加人氣！

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雞：(★★★)事業變化較多，但即使時間緊迫的情況下，也需要考慮周全，切忌魯莽行事。本月最好的理財之道是將錢投資在養生與家庭上，留意自己與家人們的健康狀況吧！感情最怕結下不解之結，障礙未來的路，別透過第三人來傳話。

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狗：(★★★★)本月吉星照耀，好運加分！工作上吃苦耐勞，易得男性貴人提攜，不過也要適度放鬆，以免積勞成疾。財運有所提升，但要謹慎規劃，切記欲速則不達。桃花降臨，單身者利於結識優秀異性，不過已婚之人則要潔身自愛。

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豬：(★★★)月令逢沖，幸有解決之神相助。面對事業上的重大決策，平常心看待，穩住向前的腳步。財運起伏，人際往來影響大，不要帶有是非心和埋怨心，可免破財。愛情乏善可陳，即使佔有優勢也不要太過趾高氣昂。

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