「2020好時雞」　屏東大仁科大相揪逗陣來溜雞　

▲屏東縣大仁科技大學環境與職業安全學系，全國一心會觀賞雞保護聯誼會11月27舉辦「台灣觀賞雞育種交流工作坊」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

雞與民眾生活息息相關，牠們滿足了全球35％的人類肉類需求和92％的雞蛋需求外，近年來，在藝術活動、娛樂表演和宗教儀式中均有牠的身影，其中觀賞雞的改良保育與推廣，已是台灣精緻農業的指標之一。

▲▼寵物雞。

屏東縣大仁科技大學環境與職業安全學系李育儒博士聯合寵物照護暨美容學士學位學程，與台灣全國一心會觀賞雞保護聯誼會林進榮會長合作，11月27日在該校科技大學體育館舉辦全國第一屆「台灣觀賞雞育種交流工作坊」，進行飼養技巧及經驗分享、產業界與學術界交流。

▲▼品種不同的觀賞雞。

雞壽命可達3~10年，而國際觀賞雞協會在歐洲、亞洲及美洲均有數十個國家加入，台灣觀賞雞保存保護觀賞協會與國際接軌，經林進榮會長熱心推廣，已累積多年與日本、泰國、越南等國際觀賞雞協會的交流觀摩經驗，於2020年提出成立申請觀賞雞協會，建立觀賞雞飼養業者與政府單位溝通管道，帶領觀賞雞產業發展，希望集結同業同盟的力量，建立交流與推廣平台。

而觀賞雞的品種繁多，羽毛結構、顏色和圖案也各不相同，型態各式各樣，毛羽多彩繽紛，且雞具有相當的智力，經由科學家百年來的研究，雞的叫聲是有類似於人類使用語言功能，亦即雞對特定對象和事件發出的聲音或動作，所傳達某種特定的訊息是其他雞能夠了解的，這項交流，可開展民眾對雞隻以往刻板印象。

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