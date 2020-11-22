瓜地馬拉爆示威「縱火燒國會」！副手也看不下去　籲總統一起下台

▲我國友邦瓜地馬拉21日爆發大規模反政府示威，抗議人士縱火破壞國會大廈。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

我國友邦瓜地馬拉21日爆發大規模反政府示威，數千人走上街頭、占據各地道路與廣場，要求總統賈馬太（Alejandro Giammattei）否決極具爭議的預算法案或辭職，也希望所有貪腐政客下台或遭起訴。一些抗議人士破壞公物，放火燃燒國會大廈。就連副總統也看不下去，呼籲總統一起辭職。

綜合BBC、《半島電視台》報導，年輕示威者爬上國會大廈，踢破窗戶，把汽油彈扔進去，現場立刻冒出大火與濃煙。他們衝進去砸破議員裱框照片，破壞行動持續大約10分鐘。警方不久後趕抵現場，施放催淚瓦斯驅離群眾，消防人員也前來撲滅火勢。更多抗議人潮占據中央廣場與各街道，儘管也一度遭催淚瓦斯驅趕，卻不斷重新聚集。

▲瓜地馬拉民眾不滿國會通過的預算法案，引爆醞釀已久的怒火。（圖／路透）

賈馬太21日下午在推特上發文譴責，「我要重申，法律明文規定人們有抗議的權利，但我們不能允許公共與私人財物遭到破壞」。他表示，所有涉入破壞案件的人都將在法律最大範圍內被起訴。

瓜地馬拉國會17日晚間通過預算法案，增加議員伙食津貼與其他開支補助，優先挹注資金，給予親政府企業負責的大型基礎建設，卻忽略遭疫情重挫的經濟，削減人權與司法政策資金，甚至刪除對抗營養不良問題的2500萬美元預算。此事成為最後一根稻草，引爆民眾醞釀已久的怒火。

▲示威者遭警方驅離，但不斷重新在別處聚集。（圖／路透）



瓜地馬拉是全球長期營養不良率最高的國家之一，本月稍早才經歷颶風伊塔（Eta）侵襲，本周又遇上颶風約塔（Iota），導致100多人遭土石坍方掩埋，大片農田毀於一旦，至今仍有數千人待在避難所，其中一些人感染新冠肺炎。

民眾不滿聲浪排山倒海而來，就連副總統卡斯蒂略（Guillermo Castillo）也於20日呼籲賈馬太「為了國家利益」，與他一起辭職。但是，賈馬太沒有否決預算法案，僅稱將與各政府部門會談，在未來幾天提出改革方案，此番話顯然無法遏止21日示威。

▲瓜地馬拉示威者擠滿中央廣場，不斷揮舞旗幟，抗議國內長期社會問題。（圖／路透）



小販拜倫（Byron Garcia）在現場販賣旗幟，他反對預算法案與貪腐政府，「這影響到每個人，尤其是我們這種每天都必須工作以求生存的窮人」。48歲示威者芙蘿莉（Flori Salguero）希望總統與通過法案的議員下台，「我們已經厭倦那麼多的偷竊行為。我不想要讓我的孩子與孫子生活在如此負債累累的國家」。

51歲的職業譯者卡拉（Karla Figueroa）高舉標語，要求議員辭職，「我們厭倦貪腐了，哪個政府不重要，他們全都一個樣」。65歲的法蘭西斯卡（Francisca Hernandez）不同意破壞公物的行為，沒有參加示威，卻也承認議員「讓我們沒飯吃」。她說，總統不需辭職，但必須否決預算法案、對抗國會。

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