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2個月新機通話中爆炸！「螢幕瞬間震碎」直噴臉　焦黑慘狀曝

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▲▼ 愛爾蘭男子手機通話中突然爆炸。（圖／翻攝自臉書）

▲ 手機才入手2個月，卻突然在通話期間爆炸。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／編譯

愛爾蘭25歲女子艾沃菲肯妮（Aoife Kenny）上月與上班的丈夫通電話，豈料2人才交談約莫1、2分鐘，老公的手機突然爆炸，螢幕被震碎、電池起火，臉部被噴濺的碎屑擊中、手被燒傷。目前已知該支手機自購買日至發生爆炸，才相隔2個月。

太陽報報導，事發於10月25日，當時艾沃菲肯妮與正在上班的丈夫強納森（Jonathan）通電話，才講沒多久，通話直接中斷，且她當日再也無法與老公取得聯繫，深怕對方出意外。所幸到了晚上7時，就看到丈夫回家的身影，直到此時她才知道強納森手機爆炸一事。

事實上，強納森今年8月19日才花費229歐元買華為P30 Lite手機，但卻發生爆炸，讓他的臉部被噴濺的碎屑擊中，手也被燒傷，手機電池爆炸呈現膨脹狀態。

艾沃菲肯妮先是聯繫當初購買手機的沃達豐門市，得到只能送回原廠的答案，隨後聯繫華為客服，並把照片發送給對方。只不過，客服人員堅持可透過維修方式處理，讓她心有不滿說，「手機已經無法修復，我會把它寄過去的，他們會看到這根本沒辦法修。」

華為現已透過聲明做出回應，強調公司已經拿到手機並進行相關分析作業，會盡快與艾沃菲肯妮聯繫，也為客服服務未達客戶期望一事致歉。

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