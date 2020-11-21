師大女學生遭尾隨！詭異男竟是國小名師　她嚇哭：越靠越近

▲師大女學生出捷運站後遭詭異男子搭訕、尾隨。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣師範大學日前爆出詭異男子尾隨騷擾女大生的案件，學生一度懷疑是綽號「機電100」的畢業校友所為，但警方今通知45歲陳姓男子到案說明，這才發現嫌犯竟是雙北知名的國小老師，讓被害女大生不敢置信。

此案發生於10月30日，一名女大生經過師大路、和平東路口時，遭一名男子靠近搭訕「有沒有男友」、「介不介意做個男友」，還想要交換聯絡方式，讓她相當不舒服。沒想到，女大生拒絕後，男子竟一路尾隨，直到她躲進超商才甩掉男子，嚇得報警處理。

由於不少師範大學女大生都曾指控，一名綽號「機電100」的畢業校友時常搭訕騷擾，因此猜測四起，但警方經確認後，證實並非「機電100」。

▲▼師大女學生得知男子是國小名師後非常震驚。（圖／東森新聞）



據《東森新聞》報導，警方追查發現，嫌犯是45歲陳姓男子，外表斯文，曾在雙北多個小學任教，現任新北市某國小教師，自薦超過15年的武功教學經驗，常帶學生參加比賽得獎。

陳男到案後否認犯行，表示當天只是去參加活動，單純在路上找女學生聊天，過程沒有騷擾。對此，警方訊後依性騷擾罪嫌送辦，而女學生也不敢置信當日騷擾的男子竟是一名教師。

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